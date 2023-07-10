أنس جابر تتجاوز كفيتوفا وتضرب موعدا مع رايباكينا في ربع نهائي بطولة ويمبلدون
تأهلت التونسية أنس جابر إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون بفوزها على التشيكية بيترا كفيتوفا 2/0، اليوم الإثنين.
وتفوقت أنس جابر، المصنفة السادسة، على كفيتوفا بواقع 6/0 و6/3؛ لتضرب موعدًا مع الكازاخية ألينا رايباكينا في ربع النهائي.
وستتكرر المواجهة بين أنس جابر ورايباكينا بعد أن فازت الأخيرة على اللاعبة التونسية في نهائي النسخة الأخيرة من ويمبلدون.
وتأهلت رايباكينا إلى ربع النهائي، بعد انسحاب منافستها البرازيلية بياتريز حداد مايا؛ بسبب الإصابة.
وتقدمت رايباكينا المصنفة الثالثة في المجموعة الأولى 4/1 قبل أن تنسحب البرازيلية.
وقالت رايباكينا عقب المباراة: "ليس من السهل إنهاء مباراة بتلك الصورة، آمل ألا تكون الإصابة خطيرة، عانت بياتريز من سوء الحظ، وآمل أن تتحسن، وبشكل عام أنا سعيدة بالوصول للدور التالي".
وأضافت: "كان لدي شعور جيد بالكرة رغم الرياح، لن ألعب المزيد من التنس اليوم وسأعود للتدريبات غدًا".