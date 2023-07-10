أنس جابر تتجاوز كفيتوفا وتضرب موعدا مع رايباكينا في ربع نهائي بطولة ويمبلدون

تأهلت التونسية أنس جابر إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون بفوزها على التشيكية بيترا كفيتوفا 2/0، اليوم الإثنين.

وتفوقت أنس جابر، المصنفة السادسة، على كفيتوفا بواقع 6/0 و6/3؛ لتضرب موعدًا مع الكازاخية ألينا رايباكينا في ربع النهائي.

وستتكرر المواجهة بين أنس جابر ورايباكينا بعد أن فازت الأخيرة على اللاعبة التونسية في نهائي النسخة الأخيرة من ويمبلدون.