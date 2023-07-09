أُنس جابر تهزم أندريسكو وتتأهل إلى الدور الرابع في بطولة ويمبلدون

قلبت التونسية أُنس جابر، وصيفة حاملة اللقب في العام الماضي، تأخرها إلى فوز على بيانكا أندريسكو بنتيجة 3-6 و6-3 و6-4 لتحافظ على آمالها في بطولة ويمبلدون للتنس، اليوم السبت.

وكانت أندريسكو الطرف الأفضل في البداية أمام أُنس التي أصبحت في العام الماضي أول لاعبة عربية تبلغ مباراة نهائية في البطولات الأربع الكبرى.