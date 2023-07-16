كارلوس ألكاراز يهزم نوفاك ديوكوفيتش ويتوج ببطولة ويمبلدون

توج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، لأول مرة في تاريخه، بتغلبه 3/2 على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في النهائي، اليوم الأحد.

وتغلب ألكاراز بواقع 2/6 و6/2 و7/2 و6/3 في مباراة امتدت لـ4 ساعات و42 دقيقة على الملعب الرئيسي.

ونال ألكاراز لقب بطولة ويمبلدون في أول مرة يصعد فيها إلى نهائي البطولة.

وأضاف ألكاراز لقب بطولة ويمبلدون بعد التتويج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس في سبتمبر الماضي.

وبات ألكاراز ثالث صغر لاعب يتوج ببطولة ويمبلدون، بعمر 20 عاما وشهرين و11 يوما.