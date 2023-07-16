كارلوس ألكاراز يهزم نوفاك ديوكوفيتش ويتوج ببطولة ويمبلدون
توج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، لأول مرة في تاريخه، بتغلبه 3/2 على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في النهائي، اليوم الأحد.
وتغلب ألكاراز بواقع 2/6 و6/2 و7/2 و6/3 في مباراة امتدت لـ4 ساعات و42 دقيقة على الملعب الرئيسي.
ونال ألكاراز لقب بطولة ويمبلدون في أول مرة يصعد فيها إلى نهائي البطولة.
وأضاف ألكاراز لقب بطولة ويمبلدون بعد التتويج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس في سبتمبر الماضي.
وبات ألكاراز ثالث صغر لاعب يتوج ببطولة ويمبلدون، بعمر 20 عاما وشهرين و11 يوما.
وبخسارة ديوكوفيتش يظل السويسري روجر فيدرير أكثر لاعب تتويجا بلقب بطولة ويمبلدون برصيد 8 ألقاب مقابل 7 ألقاب لديوكوفيتش.
وكان ديوكوفيتش البالغ من العمر 36 عامًا قد نال لقب بطولة ويمبلدون في النسخ الأربع الماضية قبل أن يجرده ألكاراز ( 20 عامًا) من اللقب.
ويظل ديوكوفيتش اللاعب الأكثر تتويجًا بالبطولات الأربع الكبرى في التنس، حيث يملك 23 لقبًا، بفارق لقب عن الإسباني رافائيل نادال، مقابل 20 لقبًا لروجر فيدرير.
وحقق ديوكوفيتش 10 ألقاب في بطولة أستراليا، و7 في بطولة ويمبلدون، و3 ألقاب في بطولة أمريكا المفتوحة، و3 ألقاب في رولان غاروس.