ديوكوفيتش يكسر المضرب قبل خسارته أمام ألكاراز في نهائي ويمبلدون (فيديو)

وتفوق كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا على المخضرم نوفاك ديوكوفيتش وتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة بعدما خرج منتصرا 1-6 و7-6 و6-1 و3-6 و6-4 اليوم الأحد.

وقبيل النهاية خسر ديوكوفيتش نقطة لصالح ألكاراز، فانفعل كثيرًا وضرب المضرب في الشبكة، لينكسر على الفور.