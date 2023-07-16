ديوكوفيتش يكسر المضرب قبل خسارته أمام ألكاراز في نهائي ويمبلدون (فيديو)
شهدت المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون للتنس لقطة مثيرة بطلها الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، الذي انفعل خلال مباراته أمام كارلوس ألكاراز قبل فوز الأخير.
وتفوق كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا على المخضرم نوفاك ديوكوفيتش وتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة بعدما خرج منتصرا 1-6 و7-6 و6-1 و3-6 و6-4 اليوم الأحد.
وقبيل النهاية خسر ديوكوفيتش نقطة لصالح ألكاراز، فانفعل كثيرًا وضرب المضرب في الشبكة، لينكسر على الفور.
وأظهر كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا تفوق الجيل الجديد أخيرا وفاز على المخضرم نوفاك ديوكوفيتش ليحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة.
وكان اللاعب الصربي البالغ عمره 36 عاما قد فرض سيطرته في ويمبلدون على مدار عقد من الزمان، لكنه واجه اليوم منافسا صعبا، ولم يتمكن في النهاية من الخروج بانتصار جديد.
وفاز اللاعب الإسباني البالغ عمره 20 عاما على منافسه الفائز باللقب سبع مرات، ليصبح أصغر لاعب يحرز اللقب منذ أن حصد بوريس بيكر لقبه الثاني من ثلاث في نادي عموم إنجلترا بعمر 18 عاما في 1986.