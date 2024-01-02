لقطة احتفال حمزة خابا
لقطة احتفال حمزة خاباالحساب الرسمي لنادي العربي الكويتي على منصة X

حمزة خابا لاعب العربي الكويتي يقلد احتفال "بالون" البليهي (فيديو)

تقليد احتفال البليهي في الدوري الكويتي

احتفل حمزة خابا، لاعب فريق العربي الكويتي، بهدفه في شباك القادسية على طريقة علي البليهي، نجم نادي الهلال السعودي، الذي قام بنفخ "بالون أزرق" ثم فتح يديه ونظر للأعلى في إشارة لقدرة "الزعيم" على تحقيق الانتصارات وتفوقه على الجميع.

وكرر خابا نفس الاحتفال في قمة مباريات الجولة الـ13 من الدوري الكويتي، الذي جمع بين العربي والقادسية على استاد صباح السالم، مساء الثلاثاء، وانتهى بالتعادل الإيجابي (2-2).

لقطة احتفال حمزة خابا
علي البليهي يحتفل بـ"بالونة" بعد هدفه في شباك الفيحاء (فيديو)

واستهل القادسية أهداف المباراة في الدقيقة 66، عن طريق يوسف بن سودة، ليرد العربي بهدفين، عن طريق إيوالا في الدقيقة 73، وحمزة خابا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقوم بالتوجه نحو أحد المصورين خارج الملعب ويجلب "البالون" باللون الأخضر وينفخه للاحتفال على طريقة البليهي، والتي فعلها في مواجهة الفيحاء بالدوري السعودي ضمن منافسات الجولة الـ19.

وكان عبدالله مطاوع اقتنص هدف التعادل للقادسية في الرمق الأخير للقاء.

بهذا التعادل، حافظ العربي على صدارة الترتيب برصيد 30 نقطة، مقابل 29 للقادسية صاحب المركز الثاني.

الدوري الكويتي

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