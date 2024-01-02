حمزة خابا لاعب العربي الكويتي يقلد احتفال "بالون" البليهي (فيديو)

احتفل حمزة خابا، لاعب فريق العربي الكويتي، بهدفه في شباك القادسية على طريقة علي البليهي، نجم نادي الهلال السعودي، الذي قام بنفخ "بالون أزرق" ثم فتح يديه ونظر للأعلى في إشارة لقدرة "الزعيم" على تحقيق الانتصارات وتفوقه على الجميع.

وكرر خابا نفس الاحتفال في قمة مباريات الجولة الـ13 من الدوري الكويتي، الذي جمع بين العربي والقادسية على استاد صباح السالم، مساء الثلاثاء، وانتهى بالتعادل الإيجابي (2-2).