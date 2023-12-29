علي البليهي يحتفل بـ"بالونة" بعد هدفه في شباك الفيحاء (فيديو)
احتفل علي البليهي، مهاجم نادي الهلال السعودي، بطريقة غريبة بعد إحراز هدف فريقه الأول في شباك الفيحاء، خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين
ويحل الهلال ضيفا على الفيحاء المتعثر في آخر ثلاث مباريات، في مباراة يبحث فيها الأول عن الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم.
وفي الدقيقة 86 كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، حتى نجح علي البليهي في فض الاشتباك وأحرز هدف التقدم لفريقه.
وفور إحراز الهدف، قام البليهي بالإمساك بـ"بالونة" ونفخها، في احتفال مثير أمام الجماهير.
وفاز الهلال 2-صفر على الفيحاء، ليوسع الفارق في صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إلى عشر نقاط مع النصر ملاحقه المباشر اليوم الجمعة.
ورفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة من 19 مباراة متقدما بفارق عشر نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني الذي يلعب خارج أرضه غدا السبت مع التعاون.
فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز 12 بعدما تلقى الهزيمة الثامنة.