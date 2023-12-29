علي البليهي يحتفل بـ"بالونة" بعد هدفه في شباك الفيحاء (فيديو)

ويحل الهلال ضيفا على الفيحاء المتعثر في آخر ثلاث مباريات، في مباراة يبحث فيها الأول عن الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم.

وفي الدقيقة 86 كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، حتى نجح علي البليهي في فض الاشتباك وأحرز هدف التقدم لفريقه.

وفور إحراز الهدف، قام البليهي بالإمساك بـ"بالونة" ونفخها، في احتفال مثير أمام الجماهير.