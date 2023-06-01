تين هاغ يتواصل مع راسموس هويلوند لنقله إلى مانشستر يونايتد
أفادت صحيفة "ذا أتلتيك" بأن مانشستر يونايتد أجرى محادثات مفصلة بشأن الصفقات المحتملة أبرزها راسموس هويلوند مهاجم أتالانتا وراندال كولو مواني مهاجم آينتراخت فرانكفورت.
ومن بين الاثنين، يُنظر إلى هويلوند على أنه اللاعب الأكثر احتمالية للانضمام إلى يونايتد في هذه المرحلة.
وبحسب الصحيفة، فإن التعاقد مع مهاجم يمثل أولوية لإيريك تين هاغ هذا الصيف ويرى أن هاري كين، الذي سجل 30 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، هو المرشح المثالي.
في حين كشفت صحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز" أن تين هاغ، أجرى مكالمات متعددة مع راسموس هويلوند، الذي لديه نفس وكلاء أعمال المدرب الهولندي.
لكن يبقى أن نرى ما إذا كان دانييل ليفي رئيس توتنهام، سيوافق على بيع مهاجمه المميز لمنافس في الدوري الإنجليزي، ولذا يبحث مانشستر يونايتد أيضًا عن بدائل.
وكثف جون مورتو مدير كرة القدم الحوار حول أهداف الانتقالات منذ أن أمّن مانشستر يونايتد مقعده في دوري أبطال أوروبا، بهدف معرفة الأرقام المتعلقة بالرسوم والأجور قبل افتتاح السوق.
وكان مانشستر يونايتد بطيئًا في التعاقدات الصيف الماضي، حيث كان تيريل مالاسيا أول من انضم للفريق في 5 يوليو وانضم أنتوني في وقت متأخر في 1 سبتمبر.
ويضيف الغموض حول ملكية مانشستر يونايتد شيئا من عدم اليقين إلى الميزانيات، لكن تين هاغ وطاقم التوظيف بالنادي يتقدمون على أساس العمل كالمعتاد.
وتحدث جون مورتو إلى أتالانتا وآينتراخت فرانكفورت عدة مرات على راسموس هويلوند وراندال كولو مواني، مع سعي كلا الناديين لبيع لاعبه بالسعر المناسب.
وسجل هويلوند 8 أهداف وصنع 4 في 31 مباراة بالدوري الإيطالي موسم 2022/2023 بحسب موقع "transfermarkt"، منذ وصوله من شتورم غراتس النمساوي الصيف الماضي.
وسجل اللاعب الدولي الدنماركي البالغ من العمر 20 عامًا 5 أهداف في مباراتين دوليتين خلال تصفيات بطولة أوروبا 2024 في مارس، بما في ذلك ثلاثية في الفوز 3/1 على فنلندا.
ووقع كولو مواني، 24 عامًا، عقدًا لمدة خمس سنوات مع آينتراخت فرانكفورت في 2022 بعد فترات مع نانت وبولوني في فرنسا.
ومن المتوقع أن يطلب آينتراخت فرانكفورت ما يصل إلى 80 مليون يورو (68.7 مليون جنيه إسترليني) مقابل كولو مواني وسيكون هويلوند أقل تكلفة.
واستكشف مانشستر يونايتد أيضًا فكرة التعاقد مع فيكتور أوسيمين لاعب نابولي، لكن الرئيس أوريليو دي لورينتيس قال إنه لن يبيع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا "بأي حال من الأحوال" هذا الصيف.
ويرغب تين هاغ في إحضار مهاجم متمرس بالإضافة إلى مهاجم أصغر سنًا يمكنه التطور في مانشستر يونايتد، نظرًا لأن فريقه يعتمد بشكل كبير على ماركوس راشفورد في تسجيل الأهداف، لكن مثل هذا الإنفاق سيعتمد على مبيعات اللاعبين.
ويريد تين هاغ أيضًا اللاعب رقم 8، وتستمر المحادثات مع ماسون ماونت، الذي يميل نحو الانتقال إلى مانشستر يونايتد وسط اهتمام من الأندية الأخرى.