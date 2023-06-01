تين هاغ يتواصل مع راسموس هويلوند لنقله إلى مانشستر يونايتد

أفادت صحيفة "ذا أتلتيك" بأن مانشستر يونايتد أجرى محادثات مفصلة بشأن الصفقات المحتملة أبرزها راسموس هويلوند مهاجم أتالانتا وراندال كولو مواني مهاجم آينتراخت فرانكفورت.

ومن بين الاثنين، يُنظر إلى هويلوند على أنه اللاعب الأكثر احتمالية للانضمام إلى يونايتد في هذه المرحلة.

وبحسب الصحيفة، فإن التعاقد مع مهاجم يمثل أولوية لإيريك تين هاغ هذا الصيف ويرى أن هاري كين، الذي سجل 30 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، هو المرشح المثالي.

في حين كشفت صحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز" أن تين هاغ، أجرى مكالمات متعددة مع راسموس هويلوند، الذي لديه نفس وكلاء أعمال المدرب الهولندي.