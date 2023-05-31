برونو فيرنانديز يطالب مانشستر يونايتد بالتعاقد مع زميله في منتخب البرتغال
وجه برونو فرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، نصيحة إلى إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع مواطنه غونزالو راموس، نجم بنفيكا، والذي يراه بأنه يمكن أن يصبح أحد أفضل المهاجمين في كرة القدم العالمية.
وتألق راموس، البالغ 21 عامًا، هذا الموسم مع بنفيكا، حيث سجل 27 هدفًا في 47 مباراة بجميع المسابقات، كما بزغ نجمه مع المنتخب البرتغالي ليحل محل النجم كريستيانو رونالدو في التشكيلة الأساسية لمباراة دور الـ16 من مونديال 2022 أمام سويسرا، ويسجل "هاتريك".
وقال برونو فيرنانديز في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن"، اليوم الأربعاء، إن مواطنه لديه كل الصفات اللازمة للتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضاف: "لديه كل المؤهلات للعب في البريميرليغ، وعندما أقول الدوري الإنجليزي، أعني مانشستر يونايتد".
وتابع: "أعتقد أنه يمكن أن يصبح لاعبًا رائعًا في السنوات المقبلة، لكن الأمر ليس بيدي، بما أنني لست مديرًا رياضيًّا، لكنه لديه كل المميزات للعب في الدوري الإنجليزي، إنه سريع للغاية يضغط بشكل جيد جدًا، بجانب جودته داخل منطقة الجزاء".
وأردف: "لقد فاجأني في المنتخب، ليس أنا فقط ولكن بقية زملائي. إنه قوي جسديًا، ولا يزال صغيرًا وسيتحسن، إذا استمر في العمل كما كان يفعل، أعتقد أن لديه القدرة على أن يكون أحد أفضل المهاجمين في العالم، لكنه بحاجة للذهاب إلى دوري أكثر تنافسية لإثبات ذلك".
وكشفت تقارير سابقة، أن نادي بنفيكا يتوقع رحيل راموس عن النادي هذا الصيف، حيث يسعى الفريق البرتغالي إلى التعاقد مع مهاجم خيتافي إنيس أونال.
فيما يملك يونايتد، الذي أحرز لقب كأس الرابطة في فبراير الماضي، الفرصة لإضافة لقب جديد عندما يصطدم بجاره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت المقبل.
وتأهل يونايتد إلى النهائي بعد الفوز على برايتون بنتيجة 7-6 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي.