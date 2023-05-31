برونو فيرنانديز يطالب مانشستر يونايتد بالتعاقد مع زميله في منتخب البرتغال

وجه برونو فرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، نصيحة إلى إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع مواطنه غونزالو راموس، نجم بنفيكا، والذي يراه بأنه يمكن أن يصبح أحد أفضل المهاجمين في كرة القدم العالمية.

وتألق راموس، البالغ 21 عامًا، هذا الموسم مع بنفيكا، حيث سجل 27 هدفًا في 47 مباراة بجميع المسابقات، كما بزغ نجمه مع المنتخب البرتغالي ليحل محل النجم كريستيانو رونالدو في التشكيلة الأساسية لمباراة دور الـ16 من مونديال 2022 أمام سويسرا، ويسجل "هاتريك".