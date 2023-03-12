"خليفة رونالدو".. منافسة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على البرتغالي جونسالو راموس

ووفقا لموقع besoccer فإن بنفيكا البرتغالي سيطلب 120 مليون يورو مقابل الحصول على خدماتس المهاجم الشاب جونسالو راموس البالغ من العمر 21 عاما سواء من ريال مدريد أو مانشستر يونايتد.

وتألق راموس مع بنفيكا بعد توهجه مع منتخب البرتغال في مونديال قطر 2022 عندما حل بديلا لكريستيانو رونالدو في بعض مباريات البرتغال في كأس العالم.

ورد راموس الجميل لمدربه السابق في البرتغال فرناندو سانتوس على وضعه في التشكيلة الأساسية أمام سويسرا ليحرز 3 أهداف ويقود البرتغال إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ 2006 في كأس العالم.

وتصدر راموس (21 عاما) العناوين قبل المباراة عندما تم الإعلان عن تشكيلة الفريقين، واختاره سانتوس لقيادة الهجوم بدلا من رونالدو الذي جلس على مقاعد البدلاء.