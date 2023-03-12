"خليفة رونالدو".. منافسة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على البرتغالي جونسالو راموس
أشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد سيتنافس مع مانشستر يونايتد على جونسالو راموس خليفة كريستيانو رونالدو المهاجم السابق للفريقين.
ووفقا لموقع besoccer فإن بنفيكا البرتغالي سيطلب 120 مليون يورو مقابل الحصول على خدماتس المهاجم الشاب جونسالو راموس البالغ من العمر 21 عاما سواء من ريال مدريد أو مانشستر يونايتد.
وتألق راموس مع بنفيكا بعد توهجه مع منتخب البرتغال في مونديال قطر 2022 عندما حل بديلا لكريستيانو رونالدو في بعض مباريات البرتغال في كأس العالم.
ورد راموس الجميل لمدربه السابق في البرتغال فرناندو سانتوس على وضعه في التشكيلة الأساسية أمام سويسرا ليحرز 3 أهداف ويقود البرتغال إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ 2006 في كأس العالم.
وتصدر راموس (21 عاما) العناوين قبل المباراة عندما تم الإعلان عن تشكيلة الفريقين، واختاره سانتوس لقيادة الهجوم بدلا من رونالدو الذي جلس على مقاعد البدلاء.
وشارك راموس لأول مرة في فوز البرتغال 4-صفر على نيجيريا وديا قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم وخاض عشر دقائق فقط كبديل في اثنتين من مباريات المجموعة الثلاث.
لكن بعد نهاية كأس العالم تألق اللاعب مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا ، حيث سجل هدفين ضد نادي كلوب بروغ البلجيكي خلال فوز بنفيكا 5-1 على ملعبه في إياب دور الستة عشر للبطولة ليقوده لدور الثمانية بنتيجة 7-1 في مجموع المباراتين.
كما أنه يتصدر قائمة هدافي الدوري البرتغالي برصيد 15 هدفا من 23 مباراة، حيث يتصدر بنفيكا ترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة متقدما بفارق خمس نقاط عن بورتو الذي خاض مباراة أكثر.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية أن ريال مدريد يتعين عليه دفع دفع 120 مليون يورو ليتعاقد مع الدولي البرتغالي ليحمل محل كريم بنزيما البالغ من العمر 35 عاما والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم.
وفي المقابل يسعى مانشستر يونايتد للتعاقد معه ليكون بديلا لكريستيانو رونالدو على المدى البعيد في ظل سعي إريك تن هاج لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات بداية من الموسم المقبل بعد الاقتراب من التأهل لدوري الأبطال، فيما وضعه باريس سان جيرمان ضمن خططه أيضا في حال عدم تجديد عقد النجم ليونيل ميسي.