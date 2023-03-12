تقرير: ريال مدريد لم يعد يهتم بتصريحات مبابي عن مستقبله

ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على التصريحات التي أدلى بها الفرنسي كيليان مبابي، عقب مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، والتي ودع بعدها الفريق الفرنسي منافسات البطولة، وما إذا كانت هذه التصريحات تمثل تلميحات لعودة ريال مدريد للتفاوض مع اللاعب من جديد.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، يوم الأحد، إن مستقبل مبابي في سان جيرمان عاد مرة أخرى ليكون مصدر شك، مع خروج الفريق من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكان هناك اتفاق سابق بين مبابي وريال مدريد على الانتقال إلى "الميرنغي" بعد انتهاء عقده بالمجان مع راتب سنوي كبير ولكن اللاعب استسلم للضغوط الكثيرة التي فرضت عليه.

وظل مبابي مرتبطًا بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد منذ أن كان لاعبًا في موناكو في عام 2016 حتى مايو 2022 قبل التوقيع على العقد الجديد مع باريس سان جيرمان.