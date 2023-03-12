تقرير: ريال مدريد لم يعد يهتم بتصريحات مبابي عن مستقبله
ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على التصريحات التي أدلى بها الفرنسي كيليان مبابي، عقب مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، والتي ودع بعدها الفريق الفرنسي منافسات البطولة، وما إذا كانت هذه التصريحات تمثل تلميحات لعودة ريال مدريد للتفاوض مع اللاعب من جديد.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، يوم الأحد، إن مستقبل مبابي في سان جيرمان عاد مرة أخرى ليكون مصدر شك، مع خروج الفريق من منافسات دوري أبطال أوروبا.
وكان هناك اتفاق سابق بين مبابي وريال مدريد على الانتقال إلى "الميرنغي" بعد انتهاء عقده بالمجان مع راتب سنوي كبير ولكن اللاعب استسلم للضغوط الكثيرة التي فرضت عليه.
وظل مبابي مرتبطًا بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد منذ أن كان لاعبًا في موناكو في عام 2016 حتى مايو 2022 قبل التوقيع على العقد الجديد مع باريس سان جيرمان.
وأوضحت الصحيفة، أن "هناك آراء متناقضة داخل ريال مدريد بشأن الصفقة، إذ يرى البعض أن هناك فرصة للتعاقد مع مبابي بعد تصريحاته عقب مباراة بايرن ميونخ والتي قال فيها (هدفنا الآن هو الفوز ببطولة الدوري الفرنسي وبعد ذلك سنرى ماذا سيحدث (بشأن مستقبله)".
وأشار التقرير: "لكن ريال مدريد لم يعد يهتم بكلمات مبابي عن مستقبله، رغم أنه ما زال يثير إعجاب مسؤولي الملكي".
وتابعت الصحيفة: "تصرفات كيليان مبابي أفقدته الكثير من الكيمياء التي ربطته بقميص الميرنغي، كما إن سلوكه وتصريحاته أصابت الفريق الملكي بالضجر والملل وعدم التصديق".
وأوضحت أن ريال مدريد يشعر بالملل من السيناريو الذي يكرره مبابي، خاصة أن هذا الأمر حدث أيضًا في آخر موسمين.
وأكدت "ماركا"، أن الإدارة بقيادة، فلورنتينو بيريز، لن تتحرك خطوة تجاه تلك الصفقة، بل سيظلون يراقبون من بعيد، ولن يضعوا خططهم بناءً على تصريحات من مبابي لتدعيم الفريق في الموسم المقبل، لأنهم لا يعتبرون ما يقوله مبابي مشكلة بعد تجديده منذ 9 أشهر فقط.
وأشارت إلى أن الإدارة أيضا لا ترغب في التفاوض مع نظيرتها في سان جيرمان، بالإضافة إلى أن خطط ريال مدريد ليست بها الكثير من الصفقات القوية للموسم الجديد، بجانب أن النادي الإسباني يدرك جيدًا أن ملاك باريس سان جيرمان لن يفرطوا بسهولة في هداف كأس العالم قطر 2022، لأنهم رفضوا عرضًا من بيريز بقيمة 180 مليون يورو في عام 2021.
يذكر أن هناك لاعبين مثل ماريانو دياز تأكد رحيله عن الفريق بعد انتهاء عقده والذي ينتهي عقده في الـ30 من يونيو المقبل بسبب عدم مشاركته المستمرة في المباريات.