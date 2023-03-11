ماركا: مبابي اتصل بإدارة ريال مدريد وعبر عن ندمه على التجديد لباريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة "ماركا" أن النجم الفرنسي كيليان مبابي اتصل بإدارة ريال مدريد الصيف الماضي وشرح لهم موقفه بخصوص التجديد لباريس سان جيرمان وعبر عن ندمه بشأن قراره، كما استفسر إن كانوا ما زالوا مهتمين بالتعاقد معه من جديد في المستقبل.

وقال الصحفي كارلوس كاربيو مدير الاتصال في "ماركا": "بعد تقديم مبابي تفسيرات حول تغيير رأيه في أيار / مايو الماضي رغم أنه اتفق على شروط التوقيع وعقده لعدة أسابيع، أراد أن يتحقق من إدارة ريال مدريد في التعاقد معه، والكشف إذا كانوا لا يزالون مهتمين بالتوقيع معه.