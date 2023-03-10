صحيفة بريطانية تكشف عن مفاوضات سرية بين ريال مدريد ومبابي منذ كأس العالم

وذكرت صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية أن مبابي وريال مدريد أبقيا على قنوات اتصال أكثر سرية مع اللاعب ووكيل أعماله، ومنذ كأس العالم 2022 كانت هناك تحركات في هذا الشأن.

وكان مبابي، البالغ من العمر 24 عامًا، قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد، العام الماضي، قبل تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

وأصبح مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان حين ساعد فريقه بتعزيز صدارته للدوري الفرنسي بفارق 8 نقاط عن أولمبيك مرسيليا بالفوز 4-2 على ضيفه نانت يوم السبت الماضي.

لكن بعدها بأيام قليلة ودَّع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا بهزيمته بهدفين نظيفين أمام بايرن ميونخ ليخسر أمام النادي البافاري بثلاثة أهداف نظيفة في مباراتي الذهاب والعودة.