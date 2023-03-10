صحيفة بريطانية تكشف عن مفاوضات سرية بين ريال مدريد ومبابي منذ كأس العالم
رفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد مناقشة مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي كان هدفًا طويل الأمد للنادي الملكي.
وذكرت صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية أن مبابي وريال مدريد أبقيا على قنوات اتصال أكثر سرية مع اللاعب ووكيل أعماله، ومنذ كأس العالم 2022 كانت هناك تحركات في هذا الشأن.
وكان مبابي، البالغ من العمر 24 عامًا، قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد، العام الماضي، قبل تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي.
وأصبح مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان حين ساعد فريقه بتعزيز صدارته للدوري الفرنسي بفارق 8 نقاط عن أولمبيك مرسيليا بالفوز 4-2 على ضيفه نانت يوم السبت الماضي.
لكن بعدها بأيام قليلة ودَّع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا بهزيمته بهدفين نظيفين أمام بايرن ميونخ ليخسر أمام النادي البافاري بثلاثة أهداف نظيفة في مباراتي الذهاب والعودة.
وفشل فريق المدرب كريستوف غالتييه المرصع بالنجوم والذي يضم المهاجم مبابي وبطل العالم ليونيل ميسي بهز شباك بايرن في مباراتي الذهاب والعودة لتتلاشى آماله في انتزاع اللقب الأوروبي الأبرز للأندية لعام آخر.
ويضيف الفشل الأوروبي الأخير لفريقه - خامس خروج لباريس سان جيرمان من دور الستة عشر خلال 7 سنوات- الضغط على غالتييه الذي رفض التكهن بمستقبله مع الفريق.
وقد يكون ذلك سببًا في رحيل مبابي عن النادي الباريسي في ظل فشله في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الذي يسعى له المهاجم الفرنسي منذ فترة طويله.
ومن ناحية أخرى، أكد كارلو أنشيلوتي أن كريم بنزيم سيكون جاهزًا لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.
وسيغيب عن ريال مدريد أيضًا أما ضيفه إسبانيول ديفيد ألابا وفيرلاند ميندي، لكنه سيرحب بماريانو مجددًا في التشكيلة.
وتعرض بنزيما، البالغ من العمر 35 عامًا، لإصابة في الكاحل، وتم استبعاده من مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول يوم السبت.
ومع ذلك كشف المدير الفني الإيطالي أن اللاعب الفرنسي سيعود للتشكيلة قبل مباراة الإياب من دور الـ16 على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء المقبل.
وقال: "لقد تعرض لضربة في كاحله ، إنه تورم في كاحله، كان يحاول التعافي، لكنه بدأ التدريب بشكل فردي اليوم، ورودريغو سيلعب غدًا، نعم كمهاجم، هو (بنزيما) سيكون متاحًا لمباراة الأربعاء".
ومع دخوله نهاية مسيرته الكروية، بدأ بنزيما بتلقي المزيد من الإصابات.
وغاب عن 9 مباريات من الدوري الإسباني حتى الآن هذا الموسم، لكن أنشيلوتي قلل من شأن الإصابات المتكررة، ولا يزال يعتقد أن المهاجم عضو مهم في فريقه على الرغم من اعترافه بوجود شكوك حول مستقبله في النادي مع انتهاء عقده الحالي هذا الصيف.