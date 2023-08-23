تقرير: جيسوس يرغب في تقليص عدد مدافعي الهلال

وأكد جيسوس لإدارة الهلال أنه يريد منح الفرصة لمحمد جحفلي ومحمد الخيبري للخروج على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها إن انضمام حسان تمبكتي قادمًا من الشباب وكذلك استقطاب السنغالي كاليدو كوليبالي الصيف الجاري "أجبر جيسوس على اتخاذ مثل هذه الخطوة من أجل تقليل العدد في الفريق وفتح أبواب الرحيل عن أسوار النادي أمام اللاعبين".

ويضم الهلال حاليًّا سبعة مدافعين هم :علي البليهي، ومحمد جحفلي، وخليفة الدوسري، ومتعب المفرج، ومحمد الخيبري، إضافة إلى تمبكتي وكوليبالي.

وكان تمبكتي على رادار الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، لكن الهلال نجح في الحصول على توقيع اللاعب.