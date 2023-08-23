تقرير: جيسوس يرغب في تقليص عدد مدافعي الهلال
ذكرت صحيفة الرياضية السعودية اليوم الأربعاء أن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي طلب من إدارة النادي تقليص عدد المدافعين في صفوف الفريق.
وأكد جيسوس لإدارة الهلال أنه يريد منح الفرصة لمحمد جحفلي ومحمد الخيبري للخروج على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها إن انضمام حسان تمبكتي قادمًا من الشباب وكذلك استقطاب السنغالي كاليدو كوليبالي الصيف الجاري "أجبر جيسوس على اتخاذ مثل هذه الخطوة من أجل تقليل العدد في الفريق وفتح أبواب الرحيل عن أسوار النادي أمام اللاعبين".
ويضم الهلال حاليًّا سبعة مدافعين هم :علي البليهي، ومحمد جحفلي، وخليفة الدوسري، ومتعب المفرج، ومحمد الخيبري، إضافة إلى تمبكتي وكوليبالي.
وكان تمبكتي على رادار الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، لكن الهلال نجح في الحصول على توقيع اللاعب.
وفي السوق الصيفي الحالي، تعاقد الهلال مع البرازيلي نيمار، وألكسندر ميتروفيتش وياسين بونو ومالكوم دي أوليفيرا وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وروبين نيفيز وكاليدو كوليبالي، وأعاد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.
واستهل الهلال مشواره في الدوري السعودي بالفوز على أبها، قبل التعادل مع الفيحاء.
ويسعى الهلال لاستعادة توازنه في الدوري سريعًا بعد التعادل مع الفيحاء مطلع الأسبوع الحالي، بعد ساعات من تعاقده مع البرازيلي نيمار والحارس المغربي ياسين بونو، ليصبح في رصيده أربع نقاط.