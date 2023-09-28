الاتحاد الإيطالي يتجه لمقاضاة مانشيني

مانشيني صاحب الـ58 عاما، والذي تولى الإشراف على المنتخب الإيطالي في عام 2018، قدّم استقالته في منتصف أغسطس الماضي، بعدما شعر بانعدام الثقة من جانب المسؤولين، وخاصةً رئيس الاتحاد الإيطالي جابرييلي جرافينا.

كما ندّد مانشيني بالقرارات التي اتخذها جرافينا، من دون موافقته، خاصةً فيما يتعلق بتشكيلة طاقمه التدريبي.

وحلّ لوتشيانو سباليتي، الذي قاد نابولي للفوز بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بدلا من مانشيني، فتعادل في مباراته الأولى أمام مقدونيا الشمالية 1-1، وفاز في الثانية على أوكرانيا 2-1، في إطار سباق التأهل إلى بطولة أمم أوروبا 2024.