الاتحاد الإيطالي يتجه لمقاضاة مانشيني
تحرك الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم؛ للمطالبة بتعويضات من روبرتو مانشيني، بعد استقالته المفاجئة من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني في منتصف أغسطس الماضي، ليتسلّم لاحقا مهمة الإشراف على المنتخب السعودي.
ووقع مانشيني عقدًا لتدريب المنتخب السعودي حتى 2027 خلفا للفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل في مارس الماضي.
وقال الاتحاد المحلي، في بيان مقتضب اليوم الخميس: "قرر المجلس الاتحادي تكليف خبير قانوني، بمهمة فحص مدى توفر الظروف للمطالبة المحتملة بالتعويض عن الأضرار".
وأضاف: " تمت الاستعانة بخبير لدراسة الوضع وتحديد مقدار التعويض".
مانشيني صاحب الـ58 عاما، والذي تولى الإشراف على المنتخب الإيطالي في عام 2018، قدّم استقالته في منتصف أغسطس الماضي، بعدما شعر بانعدام الثقة من جانب المسؤولين، وخاصةً رئيس الاتحاد الإيطالي جابرييلي جرافينا.
كما ندّد مانشيني بالقرارات التي اتخذها جرافينا، من دون موافقته، خاصةً فيما يتعلق بتشكيلة طاقمه التدريبي.
وحلّ لوتشيانو سباليتي، الذي قاد نابولي للفوز بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بدلا من مانشيني، فتعادل في مباراته الأولى أمام مقدونيا الشمالية 1-1، وفاز في الثانية على أوكرانيا 2-1، في إطار سباق التأهل إلى بطولة أمم أوروبا 2024.