غاريث بيل يصبح شخصية لاعب في لعبة فيديو للغولف (فيديو)

وبدأ "بيل" مسيرته في ساوثهامبتون الذي كان ينافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي وقتها. وكان هذا النادي بوابة بيل البالغ من العمر 16 عامًا وقتها لعالم كرة القدم الاحترافية قبل أن ينتقل إلى توتنهام بعد ذلك بعام واحد.

وبعد 6 مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز انتقل بيل إلى ريال مدريد في صفقة قياسية عالمية وقتها قدرتها وسائل إعلام بريطانية بقيمة 100 مليون يورو (107.45 مليون دولار). وفاز مع العملاق الإسباني بدوري الأبطال 5 مرات.

وساعد بيل منتخب ويلز على التأهل لبطولة أوروبا 2016 و2020 قبل أن يقود بلاده للظهور في كأس العالم 2022 ولأول مرة منذ 1958. وبيل عميد لاعبي ويلز برصيد 111 مباراة دولية، وهدافها التاريخي بعدما سجل 41 هدفًا.