غاريث بيل يصبح شخصية لاعب في لعبة فيديو للغولف (فيديو)
أصبح الويلزي غاريث بيل، لاعب كرة القدم المعتزل المعروف بحبه للغولف، شخصية لاعب في لعبة فيديو "2K23"، التابعة لرابطة لاعبي الغولف المحترفين في أمريكا الشمالية.
وخاض بيل، البالغ من العمر 34 عامًا، بطولة للغولف في كاليفورنيا، فبراير الماضي، بعدما أسدل الستار على مسيرته في كرة القدم التي لعب خلالها لصالح ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير.
وأثار حبه للغولف خلال حقبته في ريال انتقادات خاصة في 2019 عندما احتفل بعلم ويلز كتب عليه: "ويلز. الغولف. مدريد. بهذا الترتيب".
وبعدما ظهر قائد ويلز السابق على غلاف لعبة فيديو إلكترونيك أرتس فيفا 14 إلى جوار ليونيل ميسي، بات بيل شخصية لاعب في لعبة فيديو "2K23" لرابطة لاعبي الغولف المحترفين في أمريكا الشمالية، والتي تشمل ملعبًا صممه بيل.
وقال "بيل" في مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي: "أنا غاريث بيل، أنا هنا أجري عملية التصوير في لعبة (2K23) لرابطة لاعبي الغولف المحترفين في أمريكا الشمالية".
وبدأ "بيل" مسيرته في ساوثهامبتون الذي كان ينافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي وقتها. وكان هذا النادي بوابة بيل البالغ من العمر 16 عامًا وقتها لعالم كرة القدم الاحترافية قبل أن ينتقل إلى توتنهام بعد ذلك بعام واحد.
وبعد 6 مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز انتقل بيل إلى ريال مدريد في صفقة قياسية عالمية وقتها قدرتها وسائل إعلام بريطانية بقيمة 100 مليون يورو (107.45 مليون دولار). وفاز مع العملاق الإسباني بدوري الأبطال 5 مرات.
وساعد بيل منتخب ويلز على التأهل لبطولة أوروبا 2016 و2020 قبل أن يقود بلاده للظهور في كأس العالم 2022 ولأول مرة منذ 1958. وبيل عميد لاعبي ويلز برصيد 111 مباراة دولية، وهدافها التاريخي بعدما سجل 41 هدفًا.