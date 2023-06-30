ما سبب تكريم غاريث بيل بوسام الإمبراطورية البريطانية؟

منح الأمير ويليام أمير ويلز غاريث بيل، نجم ريال مدريد وتوتنهام السابق ومنتخب ويلز، وسام الإمبراطورية البريطانية.

وكان غاريث بيل قد حصل على هذا الوسام عام 2022 لمسيرته الرائعة في عالم كرة القدم ونشاطاته في الأعمال الخيرية، ضمن قائمة تكريمات عيد ميلاد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، لكنه لم يتسلم الوسام وقتها، ليتم تسليمه له في حفل أقيم، مساء الخميس، ضمن عدة مكرمين آخرين بهذا الوسام.

وعلق النجم الويلزي غاريث بيل، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، على التكريم قائلا:" يشرفني أن أحصل على وسام الإمبراطورية البريطانية من أمير ويلز، صباح خاص للغاية محاط بالعديد من الأشخاص الرائعين والملهمين".