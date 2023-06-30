ما سبب تكريم غاريث بيل بوسام الإمبراطورية البريطانية؟
منح الأمير ويليام أمير ويلز غاريث بيل، نجم ريال مدريد وتوتنهام السابق ومنتخب ويلز، وسام الإمبراطورية البريطانية.
وكان غاريث بيل قد حصل على هذا الوسام عام 2022 لمسيرته الرائعة في عالم كرة القدم ونشاطاته في الأعمال الخيرية، ضمن قائمة تكريمات عيد ميلاد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، لكنه لم يتسلم الوسام وقتها، ليتم تسليمه له في حفل أقيم، مساء الخميس، ضمن عدة مكرمين آخرين بهذا الوسام.
وعلق النجم الويلزي غاريث بيل، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، على التكريم قائلا:" يشرفني أن أحصل على وسام الإمبراطورية البريطانية من أمير ويلز، صباح خاص للغاية محاط بالعديد من الأشخاص الرائعين والملهمين".
وكان بيل أعلن اعتزاله كرة القدم مؤخرا، بعدما قاد فريق لوس أنجليس للفوز بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين.
ويأتي هذا التكريم بعد مسيرة رائعة لغاريث بيل، حيث كان أول قائد لويلز يقود منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم منذ 64 عامًا.
اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا قدم 111 مباراة مع منتخب بلاده، وأحرز 41 هدفًا على مدار 16 عامًا.
غاريث بيل خلال مسيرته حقق العديد من الألقاب، كان أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، الدوري الإسباني 3 مرات، كأس العالم للأندية 4 مرات، كأس ملك إسبانيا مرة، السوبر الأوروبي 3 مرات، السوبر الإسباني 3 مرات، كأس الرابطة الإنجليزية مرة، والدوري الأمريكي مرة.
ويُمنح هذا الوسام للأشخاص الأكثر تميزًا، وحصل عليه لاعبون سابقون أمثال ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، وبيتر شمايكل، وتيدي شيرينغهام، ونوبي ستايلز.