غاريث بيل يحسم موقفه من العودة إلى عالم كرة القدم عبر بوابة نادي ريكسهام

حسم الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد السابق، موقفه من العودة إلى ملاعب كرة القدم بعد اعتزاله، حيث تردد مؤخرا أن مالكي نادي ريكسهام، النجمين روب ماكيلني وريان رينولدز، طلبا من اللاعب المشاركة مع الفريق.

واعتزل بيل كرة القدم الاحترافية بعد نهائيات كأس العالم 2022 في قرار وصفه بأنه "الأصعب في مسيرته"، حيث علق حذاءه بعد أكثر من 200 هدف في مسيرته.

ويلعب فريق ريكسهام، في الدوري الوطني الإنجليزي، ونجح يوم السبت الماضي في التأهل لدوري القسم الرابع.

ونشر روب ماكيلني، المالك الأمريكي للنادي والممثل الهوليوودي الشهير، تغريدة طلب خلالها من بيل الانضمام للفريق ولكن بشكل غير مباشر.