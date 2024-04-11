إنتر ميامي يودع كأس الكونكاكاف بالخسارة أمام مونتيري بثلاثية

وشهدت المباراة مشاركة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي منذ البداية بشكل أساسي مع فريقه، حتى نهاية المباراة.

أهداف مونتيري سجلها كل من براندون فاسكيز في الدقيقة 31، وبيرتيرامي في الدقيقة 58، جسوس جاياردو في الدقيقة 64.

فيما جاء هدف إنتر ميامي الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق دييغو غوميز.

وتعرض جوردي ألبا إلى الطرد في الدقيقة 78، وانتهى اللقاء بفوز مونتيري بثلاثة أهداف مقابل هدف.