إنتر ميامي يودع كأس الكونكاكاف بالخسارة أمام مونتيري بثلاثية
سقط فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام مونتيري المكسيكي، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونكاكاف، ليخرج الفريق الأمريكي من البطولة.
وشهدت المباراة مشاركة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي منذ البداية بشكل أساسي مع فريقه، حتى نهاية المباراة.
أهداف مونتيري سجلها كل من براندون فاسكيز في الدقيقة 31، وبيرتيرامي في الدقيقة 58، جسوس جاياردو في الدقيقة 64.
فيما جاء هدف إنتر ميامي الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق دييغو غوميز.
وتعرض جوردي ألبا إلى الطرد في الدقيقة 78، وانتهى اللقاء بفوز مونتيري بثلاثة أهداف مقابل هدف.