نادي الاتحاد يعلن الانسحاب من الدوري الليبي لغياب الدعم المالي

وجاء في بيان الاتحاد الليبي: "نؤكد أمانة الجمعية العمومية لنادي الاتحاد دعمها وتأييدها التام للبيان الصادر عن الأندية الرافضة للمشاركة في إياب مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم قبل حصولها على الدعم المالي من الحكومة الليبية وتؤكد التزام فريق الاتحاد بمخرجات البيان".

وفي المقابل أصدرت عدة أندية من بينها أهلي طرابلس وأهلي بنغازي والتعاون والنصر والهلال والتحدي بيانا مضادا طالبت من خلاله بعودة الدوري الليبي ورفض تأجيله.