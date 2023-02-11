تتويج الاتحاد بلقب الموسم الماضي
تتويج الاتحاد بلقب الموسم الماضي

نادي الاتحاد يعلن الانسحاب من الدوري الليبي لغياب الدعم المالي

الاتحاد يحتل المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة محققا 7 انتصارات وتعادلين في مرحلة الذهاب.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

أعلن نادي الاتحاد الليبي انسحابه من الدوري الليبي لكرة القدم بسبب غياب الدعم الحكومي وذلك رفقة عدة أندية ليبية احتجت بدورها لنفس السبب.

وكانت عدة أندية قد أصدرت بيانا مشتركا طالبت من خلاله بتقديم الحكومة الليبية دعما ماليا للأندية وهي أندية الاتحاد وشباب الجبل والمدينة ودارنس والخمس في ظل قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم استكمال مرحلة الإياب من الدوري الليبي بداية من السبت وهددت بتطبيق القانون على المنسحبين.

تتويج الاتحاد بلقب الموسم الماضي
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وجاء في بيان الاتحاد الليبي: "نؤكد أمانة الجمعية العمومية لنادي الاتحاد دعمها وتأييدها التام للبيان الصادر عن الأندية الرافضة للمشاركة في إياب مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم قبل حصولها على الدعم المالي من الحكومة الليبية وتؤكد التزام فريق الاتحاد بمخرجات البيان".

وفي المقابل أصدرت عدة أندية من بينها أهلي طرابلس وأهلي بنغازي والتعاون والنصر والهلال والتحدي بيانا مضادا طالبت من خلاله بعودة الدوري الليبي ورفض تأجيله.

ويحتل الاتحاد المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة محققا 7 انتصارات وتعادلين في مرحلة الذهاب.

ويلعب الدوري الليبي لكرة القدم في مجموعتين تتأهل الأندية التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة لمرحلة التتويج باللقب.

الاتحاد الليبي
الأهلي الليبي
الدوري الليبي

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