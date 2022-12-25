التعادل يحسم نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري الليبي

ورفع التعادل رصيد الاتحاد إلى 23 نقطة من 9 مباريات، وقد تعادل للمرة الثانية، مقابل الفوز 7 مرات، ولم يخسر.

أما الأهلي فقد رفع التعادل رصيده إلى 15 نقطة من الفوز 4 مرات و3 تعادلات وخسارتين.