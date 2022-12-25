التعادل يحسم نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري الليبي
حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة التاسعة من المجموعة الثانية بالدوري الليبي، اليوم الأحد.
وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل على مدار الشوطين رغم الفرص المتاحة لتنتهي مباراة القمة بالتعادل السلبي.
ورفع التعادل رصيد الاتحاد إلى 23 نقطة من 9 مباريات، وقد تعادل للمرة الثانية، مقابل الفوز 7 مرات، ولم يخسر.
أما الأهلي فقد رفع التعادل رصيده إلى 15 نقطة من الفوز 4 مرات و3 تعادلات وخسارتين.
وتقام بطولة الدوري الليبي بنظام المجموعتين ويصعد أول 3 فرق إلى الدورة السداسية الحاسمة للتتويج بلقب الدوري.
وقبل مواجهة الأحد فاز الاتحاد بآخر لقاء ديربي ضد الأهلي يوم الـ30 من يوليو الماضي بنتيجة 2/1 ضمن منافسات الدوري الليبي بالموسم المنقضي.
وكانت مواجهة الأحد السادسة بين الفريقين في العام الحالي بعدما تقابلا في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية وتعادلا دون أهداف ثم فاز الأهلي طرابلس بهدف دون رد.
وتقابل الفريقان 3 مرات في الدوري تبادلا الفوز خلالها بنتيجة 2/1 وتعادلا دون أهداف في مباراة ثالثة.