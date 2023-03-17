منذ مباراة بايرن ميونخ حتى مغادرة التدريبات.. قصة خلاف ميسي وغالتييه المشتعل

وقال حساب JON BONES JONES المقرب من النادي الباريسي، إن ميسي لم يكن معجبا بخطة مدربه خلال مباراة الذهاب في باريس التي خسرها الفريق الفرنسي بهدف نظيف.

ولم يكن ميسي معجبا بالخطة الهجومية على الإطلاق، وعندما سأله أفراد الجهاز الفني المعاون لغالتييه عن سبب انزعاجه وعبوس وجهه، رد: "لا تتحدثوا معي، افعلوا ما تريدون لكن دون الحديث معي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر على السطح خلاف بين ميسي وباقي اللاعبين وغالتييه، حيث لا يهتم به الجميع في غرفة الملابس.

ولا شك أن هذه الخلافات تزعج مجلس الإدارة وزادت الانقسامات بالفريق، إذ إن ميسي تحمل بصمت كل التغييرات في النادي الصيف الماضي، فقد تحمل غالتييه لفترة طويلة خاصة في بداية الموسم ولكن منذ أن تم تغيير المخطط وهو يعاني وكذلك البرازيلي نيمار، ولكن معاناته أكبر في ظل وجود المدير الفني الفرنسي.

وفي الإطار ذاته، لم يكمل ميسي الحصة التدريبية، يوم الثلاثاء الماضي؛ لأنه شعر بخيبة أمل مما يقدمه غالتييه، رغم أن المدير الفني الفرنسي حاول إقناعه بالبقاء لكن النجم الأرجنتيني أصر على قراره وغادر إلى منزله.