منذ مباراة بايرن ميونخ حتى مغادرة التدريبات.. قصة خلاف ميسي وغالتييه المشتعل
أشارت تقارير صحفية إلى أن ليونيل ميسي دخل في خلاف مع مديره الفني في باريس سان جيرمان كريستوفر غالتييه منذ مواجهة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، قبل أن يشتعل الأمر بانسحابه من التدريب يوم الثلاثاء الماضي.
وقال حساب JON BONES JONES المقرب من النادي الباريسي، إن ميسي لم يكن معجبا بخطة مدربه خلال مباراة الذهاب في باريس التي خسرها الفريق الفرنسي بهدف نظيف.
ولم يكن ميسي معجبا بالخطة الهجومية على الإطلاق، وعندما سأله أفراد الجهاز الفني المعاون لغالتييه عن سبب انزعاجه وعبوس وجهه، رد: "لا تتحدثوا معي، افعلوا ما تريدون لكن دون الحديث معي".
وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر على السطح خلاف بين ميسي وباقي اللاعبين وغالتييه، حيث لا يهتم به الجميع في غرفة الملابس.
ولا شك أن هذه الخلافات تزعج مجلس الإدارة وزادت الانقسامات بالفريق، إذ إن ميسي تحمل بصمت كل التغييرات في النادي الصيف الماضي، فقد تحمل غالتييه لفترة طويلة خاصة في بداية الموسم ولكن منذ أن تم تغيير المخطط وهو يعاني وكذلك البرازيلي نيمار، ولكن معاناته أكبر في ظل وجود المدير الفني الفرنسي.
وفي الإطار ذاته، لم يكمل ميسي الحصة التدريبية، يوم الثلاثاء الماضي؛ لأنه شعر بخيبة أمل مما يقدمه غالتييه، رغم أن المدير الفني الفرنسي حاول إقناعه بالبقاء لكن النجم الأرجنتيني أصر على قراره وغادر إلى منزله.
وقال حساب Djamel المقرب من النادي الباريسي، إن النادي لم يرغب في تسريب هذا الخبر، لكنه صحيح بنسبة 100٪ وسينتشر عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ويبدو أن الفائز بكأس العالم 2022 في قطر انزعج من التدريب الثنائي بلاعبين ضد اثنين وقرر الانسحاب من التدريب رغم محاولات المدير الفني الفرنسي لإقناعه بالعدول عن قراره لكن ميسي رفض وأصر على المغادرة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتردد فيه بقوة تعثر مفاوضات باريس سان جيرمان وميسي بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، خاصة بعد فشل الفريق مرة أخرى في تجاوز دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
كما أن تقارير صحفية سعودية تشير إلى أن الهلال يسعى للتعاقد مع القائد الأرجنتيني لمدة ثلاث سنوات، خاصة في ظل تعثر مفاوضاته مع النادي الباريسي.