RMC Sport: ميسي يريد الحصول على راتب يقارب ما يحصل عليه مبابي للتجديد مع باريس سان جيرمان

كشفت إذاعة "RMC Sport"، اليوم الخميس، عن تطور جديد في ملف مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان.

ووفقًا للإذاعة، يواصل باريس سان جيرمان التفاوض مع ميسي بشأن تمديده العقد بين الطرفين، حيث ينتهي العقد الحالي في نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت أن الطرفين في محادثات لتحديد شروط العقد المستقبلي، حيث توجد "اتفاقية مبدئية" منذ ديسمبر، ومع ذلك لا تزال بعض الجوانب قيد المناقشة.