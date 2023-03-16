RMC Sport: ميسي يريد الحصول على راتب يقارب ما يحصل عليه مبابي للتجديد مع باريس سان جيرمان
كشفت إذاعة "RMC Sport"، اليوم الخميس، عن تطور جديد في ملف مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان.
ووفقًا للإذاعة، يواصل باريس سان جيرمان التفاوض مع ميسي بشأن تمديده العقد بين الطرفين، حيث ينتهي العقد الحالي في نهاية الموسم الحالي.
وأوضحت أن الطرفين في محادثات لتحديد شروط العقد المستقبلي، حيث توجد "اتفاقية مبدئية" منذ ديسمبر، ومع ذلك لا تزال بعض الجوانب قيد المناقشة.
وبحسب "RMC Sport"، فإن القضية الرئيسة تتعلق بمدة العقد الجديد.
وسيكون الراتب أيضًا نقطة تفاوض، ولا يرغب ميسي في التمديد بشروط أدنى بكثير من شروط تجديد عقد زميله كيليان مبابي.
في حين سيكون باريس سان جيرمان حذرًا بشأن مطالب ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات.
وأشارت "RMC Sport" إلى أنه داخل باريس سان جيرمان قد يشكك البعض بفكرة تمديد عقد ميسي، خاصة أن نيمار لا يبدو حريصًا على فكرة الرحيل في حين لا تريد إدارة الفريق الاحتفاظ بالبرازيلي الموسم المقبل.
وأكدت الإذاعة أن ملف التمديد لميسي يبدو بعيدًا عن الانتهاء، ويبدو أن باريس سان جيرمان سيكون مضطرًا لخفض الرواتب، ومن غير المرجح أن يستطيع الحفاظ على قيمة أجر ميسي الحالي (41 مليون يورو سنويًا).