تعيين فوزي البنزرتي مديرا فنيا للوداد المغربي

وستكون هذه المرة الرابعة التي يشرف فيها البنزرتي على الوداد، الذي توج معه بلقبي الدوري المحلي والسوبر الأفريقي.

ويحتل الوداد المركز الثالث في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، برصيد 3 نقاط، بفارق 4 نقاط عن أسيك ميموزا الإيفواري المتصدر ونقطة عن غالاكسي البوتسواني صاحب المركز الثاني، فيما يتذيل سيمبا التنزاني الترتيب بنقطتين.