تعيين فوزي البنزرتي مديرا فنيا للوداد المغربي
كشفت قناة "بي إن سبورتس" أن نادي الوداد المغربي استقر على تعيين المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي مدربا للفريق خلفا للمغربي عادل رمزي.
وقرر الفريق المغربي الاستغناء عن المدرب عادل رمزي؛ بسبب التراجع الكبير في نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتعقد وضعيته في مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023.
وسيرافق المدرب التونسي المخضرم الفريق البيضاوي في رحلته إلى تنزانيا، لملاقاة سيمبا الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
وستكون هذه المرة الرابعة التي يشرف فيها البنزرتي على الوداد، الذي توج معه بلقبي الدوري المحلي والسوبر الأفريقي.
ويحتل الوداد المركز الثالث في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، برصيد 3 نقاط، بفارق 4 نقاط عن أسيك ميموزا الإيفواري المتصدر ونقطة عن غالاكسي البوتسواني صاحب المركز الثاني، فيما يتذيل سيمبا التنزاني الترتيب بنقطتين.