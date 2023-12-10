دوري أبطال أفريقيا: الوداد يحقق فوزه الأول.. والترجي يتعادل مع بترو أتلتيكو
اقتنص الوداد المغربي فوزا مهما أمام نظيره سيمبا التنزاني، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، على ملعب استاد مراكش في المغرب، بالجولة الثالثة من عمر دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وسجل هدف فوز الوداد في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 95، اللاعب زكريا دراوي.
وبذلك يحصد فريق الوداد المغربي أول ثلاث نقاط له في المجموعة الثانية، التي تضم مع أسيك أبيدجان الإيفواري وسيمبا التنزاني وغوانينغ جالاكسي البوتسواني.
وكان الوداد قد خسر أمام غوانينغ جالاكسي بالجولة الأولى 1-0، وبنفس النتيجة أمام أسيك الإيفواري.
ويتصدر ترتيب المجموعة، فريق أسيك برصيد 7 نقاط، وفي المركز الثاني غوانينغ جالاكسي 4 نقاط، وفي المركز الثالث الوداد المغربي برصيد 3 نقاط، ويتذيل الترتيب سيمبا بنقطتين.
وفي مباراة أخرى، واصل الترجي التونسي نتائجه المتراجعة في دوري أبطال أفريقيا بتعادله بدون أهداف مع ضيفه بترو أتلتيكو في الجولة الثالثة من دور المجموعات اليوم السبت.
ولم يقدم الترجي الأداء المنتظر منه أمام جماهيره في ملعب حمادي العقربي في رادس، حيث هدد مرمى بترو أتلتيكو بعدد محدود من الفرص على مدار شوطي المباراة.
وخرج الفريق الأنجولي بأفضل نتيجة ممكنة في تونس مما سمح له بالاحتفاظ بصدارة المجموعة الثالثة بسبع نقاط من ثلاث مباريات مقابل أربع نقاط للترجي في المركز الثاني متفوقا بفارق نقطة واحدة عن الهلال السوداني ومنافسه المحلي النجم الساحلي.