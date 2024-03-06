سر دعوة الزفاف التي نشرتها جورجينا رودريغز

يذكر أن رونالدو قد تحدث سابقا عن خطط زواجه من جورجينا، مشيرًا إلى أن الأمر لم يكن مستبعدًا بالنسبة للثنائي.

والتقى كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز لأول مرة في عام 2016 في متجر غوتشي في مدريد، حيث كانت رودريغيز تعمل كمساعدة متجر.

وبدأت علاقة الثنائي في عام 2017، وظلت قوية منذ ذلك الحين.