سر دعوة الزفاف التي نشرتها جورجينا رودريغز
كشفت جورجينا رودريغز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، حقيقة دعوة زفافها على قائد النصر السعودي، والتي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية.
وأثارت جورجينا ضجة واسعة بسبب منشور لها عبر "إنستغرام"، نشرت فيه صورة تشبه دعوة الزفاف مكتوب عليها جورجينا رودريغز وقلب، مع موعد يشير إلى اليوم الثلاثاء، في الرياض، في المملكة العربية السعودية.
ولكن مع ساعة الحدث، نشرت جورجينا فيديو قصير عبر خاصية ستوري" بحسابها على موقع "إنستغرام"، وكانت تروج لأحد ماركات العطور العربية السعودية".
وتم نقل الحدث مع المشاهير وصناع المحتوى عبر تطبيق سناب شات.
يذكر أن رونالدو قد تحدث سابقا عن خطط زواجه من جورجينا، مشيرًا إلى أن الأمر لم يكن مستبعدًا بالنسبة للثنائي.
والتقى كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز لأول مرة في عام 2016 في متجر غوتشي في مدريد، حيث كانت رودريغيز تعمل كمساعدة متجر.
وبدأت علاقة الثنائي في عام 2017، وظلت قوية منذ ذلك الحين.