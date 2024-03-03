هل كشفت جورجينا رودريغيز بـ"الخطأ" موعد اعتزال رونالدو؟ (فيديو)
قالت تقارير صحفية أن جورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، ربما كشفت عن موعد اعتزال النجم البرتغالي.
وظهرت جورجينا في مقطع فيديو مؤخرًا وهي تمشي على المنصة في عرض أزياء خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس، حيث ارتدت فستانًا رياضيًّا باللون الأحمر، محملًا بتوقيع رونالدو.
وظهرت عبارة مكتوبة على ظهر الفستان: "إلى حب حياتي.. كريستيانو رونالدو".
فيما نشرت صحيفة "ديلي ميل" فيديو لجورجينا رودريغيز وهي تتحدث مع إحدى عارضات الأزياء خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس، زاعمة أنها تتحدث عن موعد اعتزال النجم البرتغالي، حيث قالت: "سنة أخرى ربما اثنتان لا أعرف".
فيما أشار متابعون تعليقا على الفيديو، إلى أن جورجينا لم تذكر في حديثها اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما أشارت الصحيفة أو أنها تتحدث عن موعد اعتزاله.
ودائمًا ما يتجنب رونالدو الحديث عن موعد اعتزاله أو تحديده، ويؤكد دائمًا أنه ما زال لديه المزيد لتقديمه في الملعب ومع منتخب بلاده.
وجلس رونالدو، الموقوف مباراة واحدة في الدوري السعودي بسبب تصرف غير رياضي، في المنصة الرئيسة بملعب "الأول بارك"، وتابع مباراة تعادل زملائه أمام الحزم 4-4، ويستعد للعودة للعب، يوم الإثنين، أمام العين الإماراتي ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا.
ونجح النصر في التعاقد مع كريستيانو رونالدو، في صفقة تاريخية في الانتقالات الشتوية لموسم 2022-23، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، وانضم للعالمي في صفقة انتقال حر.
ويتصدر رونالدو، ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 22 هدفًا.