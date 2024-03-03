هل كشفت جورجينا رودريغيز بـ"الخطأ" موعد اعتزال رونالدو؟ (فيديو)

قالت تقارير صحفية أن جورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، ربما كشفت عن موعد اعتزال النجم البرتغالي.

وظهرت جورجينا في مقطع فيديو مؤخرًا وهي تمشي على المنصة في عرض أزياء خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس، حيث ارتدت فستانًا رياضيًّا باللون الأحمر، محملًا بتوقيع رونالدو.

وظهرت عبارة مكتوبة على ظهر الفستان: "إلى حب حياتي.. كريستيانو رونالدو".

فيما نشرت صحيفة "ديلي ميل" فيديو لجورجينا رودريغيز وهي تتحدث مع إحدى عارضات الأزياء خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس، زاعمة أنها تتحدث عن موعد اعتزال النجم البرتغالي، حيث قالت: "سنة أخرى ربما اثنتان لا أعرف".