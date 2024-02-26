كلوب يتجاهل تحية حكم مباراة ليفربول وتشيلسي (فيديو)
التقطت الكاميرات لقطة غريبة للألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عقب مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، والذي جمع بين الفريقين، مساء الأحد، وتوج بلقبها "الريدز".
وسجل فيرجيل فان دايك هدفًا بضربة رأس في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني ليقود ليفربول إلى الفوز 1-صفر على تشيلسي، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم والتتويج بلقبها للمرة العاشرة في تاريخه.
وحقق ليفربول أمس ثالث انتصار له تحت قيادة كلوب على تشيلسي في منافسات الكأس المحلية خلال عامين، إذ تغلب عليه في كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2022.
وشهدت المباراة إصابة قوية للاعب "الريدز" ريان غرافينبيرخ بعد تدخل قوي من لاعب تشيلسي، وخرج على نقالة، وهو ما أثار غضب كلوب بشدة.
وعقب المباراة ظهر فيديو لحكم الساحة، كريس كافانا، وهو يقف بين مساعديه، وتوجه إلى كلوب ليقوم بتحيته والسلام على مساعديه ولكن المدرب الألماني تجاهل الحكم الرئيسي، في لقطة مثيرة للجدل.
وانتقد كلوب الحكم في تصريحاته عقب اللقاء، قائلًا: "كان هناك فريقان يتقاتلان بشدة، والحكم لم يكن بمستوى المباراة، ولم يحتسب حتى خطأ".
وتابع: "ثم أوضح لي الحكم الرابع أننا لا نستطيع إعطاء بطاقة، فكرة جيدة، كان هذا الوضع واضحًا بالنسبة لي، كل ما تحتاجه للحصول على البطاقة".
وأضاف: "غرافينبيرخ خضع لأشعة ولا يعاني من أي كسر لكن الأربطة تعرضت لشيء ما، أشعر بالسوء حقًّا".
وأكمل: "ليس لدينا الآن فريق لمباراة يوم الأربعاء المقبل في كأس إنجلترا، ربما يمكن لبعض اللاعبين الذين شاركوا في النهائي اللعب مرة أخرى، وسيحصل الباقي على العلاج".