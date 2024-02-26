كلوب يتجاهل تحية حكم مباراة ليفربول وتشيلسي (فيديو)

التقطت الكاميرات لقطة غريبة للألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عقب مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، والذي جمع بين الفريقين، مساء الأحد، وتوج بلقبها "الريدز".

وسجل فيرجيل فان دايك هدفًا بضربة رأس في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني ليقود ليفربول إلى الفوز 1-صفر على تشيلسي، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم والتتويج بلقبها للمرة العاشرة في تاريخه.

وحقق ليفربول أمس ثالث انتصار له تحت قيادة كلوب على تشيلسي في منافسات الكأس المحلية خلال عامين، إذ تغلب عليه في كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2022.