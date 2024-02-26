هل تجاهل بوكيتينو مصافحة مالك تشيلسي بعد الخسارة أمام ليفربول؟ (فيديو)
أثار الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب نادي تشيلسي الجدل، عقب هزيمة فريقه أمام ليفربول، وخسارة كأس الرابطة الإنجليزية.
وتوج فريق ليفربول بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو" بعد فوزه على تشيلسي في المباراة النهائية بهدف دون رد، خلال اللقاء الماراثوني الذي جمع الفريقين، الأحد، على ملعب "ويمبلي" الشهير بلندن.
وعقب المباراة، وخلال تسليم الميداليات بدا بوكيتينو مكتئبًا أثناء صعوده الدرج في ملعب ويمبلي لاستلام ميدالية الوصيف.
وتساءل المشجعون عما إذا كان بوكيتينو قد تجاهل عمدا مالك تشيلسي، تود بوهلي، بعد هزيمة النادي في نهائي كأس كاراباو.
وزعم المؤيدون على وسائل التواصل الاجتماعي أن مدرب توتنهام السابق بدا وكأنه قام بإغفال مالك تشيلسي الأمريكي أثناء استلام الميداليات.
وقاد فيرجيل فان دايك فريقه ليفربول، لإحراز لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بفوزه مساء اليوم الأحد على تشيلسي (1-0).
وحقق ليفربول بهذا التتويج لقبه العاشر في البطولة بعد غياب موسم واحد فقط، حيث كان لقبه الأخير في موسم 2021-2022، قبل أن يحرزه مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، فيما أحرز تشيلسي آخر ألقابه منذ 9 أعوام في موسم 2014-2015.