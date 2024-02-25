رد فعل محمد صلاح بعد هدف فان دايك الحاسم في مرمى تشيلسي (فيديو)

وتواجد صلاح في مدرجات ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، لمشاهدة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد غيابه عن التشكيل الأساسي والاحتياطي بسبب تجدد إصابته.

وسجل فيرجيل فان دايك هدفا بضربة رأس في الوقت القاتل من الشوط الإضافي الثاني ليقود ليفربول إلى الفوز 1-صفر على تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم والتتويج بلقبها للمرة العاشرة في تاريخه.

وبعد الهدف احتفل صلاح بشدة مع زملائه، وأبدى فرحته بالهدف الذي كان سببًا في تتويج ليفربول.