رد فعل محمد صلاح بعد هدف فان دايك الحاسم في مرمى تشيلسي (فيديو)
أبدى النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول، فرحته الشديدة، بهدف فيرجيل فان دايك القاتل في شباك تشيلسي بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
وتواجد صلاح في مدرجات ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، لمشاهدة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد غيابه عن التشكيل الأساسي والاحتياطي بسبب تجدد إصابته.
وسجل فيرجيل فان دايك هدفا بضربة رأس في الوقت القاتل من الشوط الإضافي الثاني ليقود ليفربول إلى الفوز 1-صفر على تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم والتتويج بلقبها للمرة العاشرة في تاريخه.
وبعد الهدف احتفل صلاح بشدة مع زملائه، وأبدى فرحته بالهدف الذي كان سببًا في تتويج ليفربول.
وظل التعادل السلبي قائما حتى الدقيقة 117 عندما نجح فان دايك في خطف هدف الفوز في الوقت الذي كان يتأهب فيه الفريقان لنهاية المباراة بالتعادل السلبي والاحتكام لركلات الترجيح.
وشهد الوقت الأصلي للمباراة إلغاء هدف لكل فريق بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.