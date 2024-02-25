رسميا.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في نهائي كأس الرابطة

وقال يورغن كلوب للصحفيين، يوم الثلاثاء الماضي، قبل مواجهة لوتون: "أليسون غير متاح، إنها إصابة عضلية ولا نعرف مدى طول فترة غيابه، ولكن بالتأكيد لن يعود في الوقت المتوقع".

وأضاف: "ثم لدينا ديوغو يعاني من مشكلة في الركبة وهو غير متاح، وكورتيس يعاني من مشكلة في العظام والأربطة وغير متاح أيضا".

وتابع كلوب: "بالنسبة لغوتا سيستغرق الأمر شهورا بالطبع، بالنسبة لكورتيس فإن الأيام مهمة أيضا أثناء الإصابات لتقييم الوضع، فاليوم الخامس ثم العاشر هي أيام مهمة عندما تقيّم الإصابة مرة أخرى؛ لأن كل لاعب يتفاعل بطريقة مختلفة".