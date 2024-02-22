ألونسو يردُّ على ربطه بتدريب ليفربول أو بايرن ميونخ

ردَّ المدرب الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن على التقارير التي تربطه بالانتقال إلى ليفربول أو بايرن ميونخ.

وقال ألونسو، البالغ من العمر 42 عامًا، إنه ليس لديه أي شيء جديد يضيفه.

وتولّى ألونسو تدريب باير ليفركوزن، في أكتوبر 2022، وفي أغسطس الماضي مدّد عقده حتى 2026.

ويتصدر باير ليفركوزن ترتيب الدوري الألماني برصيد 58 نقطة من 22 مباراة، ويتقدم بثماني نقاط عن بايرن ميونخ حامل اللقب، الذي أعلن أن مدربه توماس توخيل سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

ولم يخسر باير ليفركوزن في كافة المسابقات هذا الموسم ويحلم بالفوز بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه، وحال حدوث ذلك فإنه سينهي سيطرة بايرن ميونخ على لقب البوندسليغا والتي استمرت 11 موسمًا على التوالي.