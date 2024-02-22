ألونسو يردُّ على ربطه بتدريب ليفربول أو بايرن ميونخ

ألونسو يردُّ على ربطه بتدريب ليفربول أو بايرن ميونخ
ردَّ المدرب الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن على التقارير التي تربطه بالانتقال إلى ليفربول أو بايرن ميونخ.
وقال ألونسو، البالغ من العمر 42 عامًا، إنه ليس لديه أي شيء جديد يضيفه.
وتولّى ألونسو تدريب باير ليفركوزن، في أكتوبر 2022، وفي أغسطس الماضي مدّد عقده حتى 2026.
ويتصدر باير ليفركوزن ترتيب الدوري الألماني برصيد 58 نقطة من 22 مباراة، ويتقدم بثماني نقاط عن بايرن ميونخ حامل اللقب، الذي أعلن أن مدربه توماس توخيل سيرحل بنهاية الموسم الحالي.
ولم يخسر باير ليفركوزن في كافة المسابقات هذا الموسم ويحلم بالفوز بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه، وحال حدوث ذلك فإنه سينهي سيطرة بايرن ميونخ على لقب البوندسليغا والتي استمرت 11 موسمًا على التوالي.
وقال ألونسو في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "ربما تكون لديكم أسئلة بشأن مستقبلي لكن ليس لدي أي شيء جديد لأقوله في هذا الشأن، أردت أن أقول ذلك مسبقًا".
وأضاف ألونسو: "بالنسبة لي هذه التكهنات لا تمثل مشكلة، أعلم أن هدفي هو النجاح مع فريقي، هذه هي وظيفتي، نحن حاليًا في مركز جيد ونريد الاستمرار فيه، من الطبيعي أن تكون لديك أسئلة، لكنها ليست مشكلة بالنسبة لي".
وبسؤاله إذا كان سيتولّى تدريب باير ليفركوزن الموسم المقبل أيضًا، قال المدرب الإسباني: "هذا ما أفترضه".
وأدار ألونسو 69 مباراة لباير ليفركوزن بحسب موقع "transfermarkt"، حقق الفوز 45 مرة، وتعادل 14 مرة، وخسر 10 مرات.
وعلى مستوى الموسم الحالي، فاز باير ليفركوزن 18 مرة، وتعادل 4 مرات في 22 جولة في الدوري الألماني، وفاز في مبارياته الست بدور المجموعات بالدوري الأوروبي، وتأهل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا، وفاز حتى الآن في مباريات الأربع في المسابقة.
ويرتبط ألونسو بخلافة يورغن كلوب في ليفربول، حيث سبق أن لعب ألونسو للريدز بين 2004 إلى 2009.
كما أثار إعلان رحيل توخيل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي تكهنات بشأن احتمال أن يخلفه ألونسو الذي لعب في بايرن بين 2014 و2017.