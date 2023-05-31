إلغاء مباراة الأولمبي الباجي والأفريقي التونسي بعد الاعتداء على المدرب سعيد السايبي (فيديو)

وتوقف اللقاء في الدقيقة 16 بعد تعرض سعيد السايبي مدرب النادي الأفريقي لإصابة في رأسه بعد إلقاء الحجارة باتجاهه.

وكان لاعبو الأفريقي قد غادروا الملعب، بعد نقل مدربهم إلى المستشفى، بينما غادر طاقم التحكيم بمرافقة أفراد من الأمن لتتوقف المباراة مؤقتا قبل أن يتخذ حكم اللقاء قراره بإنهاء اللقاء.

وقبل هذا اللقاء، كان النادي الأفريقي يتساوى مع الاتحاد المنستيري برصيد 15 نقطة في المركزين الثاني والثالث بينما يتصدر النجم الساحلي الترتيب برصيد 20 نقطة.

ويحتل الأولمبي الباجي المركز السابع برصيد 10 نقاط.