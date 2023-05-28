الأولمبي الباجي يهزم الترجي ويتوج بطلا لكأس تونس للمرة الثالثة

وهذا ثالث لقب للأولمبي الباجي في كأس تونس وكان أول لقبين في موسمي 1991/1992 و2009/2010، في حين يعود آخر لقب للترجي في كأس تونس لموسم 2015/2016 علما أنه البطل التاريخي للمسابقة برصيد 15 لقبا.

وكان الأولمبي الباجي قد تغلب 2/0 على الترجي في أبريل الماضي في ذهاب مجموعة التتويج بالدوري التونسي.

وودع الترجي دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي بالخسارة ذهابا وإيابا أمام الأهلي المصري، في حين يحتل الترجي المركز الخامس في مجموعة التتويج في الدوري التونسي.

ونال الترجي لقب الدوري التونسي في المواسم الستة الماضية.