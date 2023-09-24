الأندية الأردنية تقرر استئناف مباريات الدوري الأردني
استقرت الأندية الأردنية، على استئناف مباريات الدوري الأردني، بعد قرارها السابق، بتعليق المشاركة في الدوري لحين تحقيق مطالبها من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم.
وقامت الأندية الأردنية في وقت سابق، باتخاذ قرار تعليق المشاركة في الدوري لحين تحقيق مطالبها من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم.
وتكمن أبرز هذه المطالب في صرف مبلغ 200 ألف دينار أردني لكل نادٍ وإيجاد راعٍ رسمي لبطولات أندية المحترفين للموسم الحالي 2023-2024.
وأذاعت شبكة "بي إن سبورتس" خبرًا قالت فيه إن أندية الدرجة الممتازة لكرة القدم قررت استئناف مباريات الدوري الأردني لكرة القدم، بعد الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر النادي الفيصلي.
ولم تكشف الشبكة عن تفاصيل الاجتماع، إلا أن الأندية الأردنية قررت استئناف مباريات الدوري.
وكان اجتماع اليوم الأحد للأندية الأردنية في مقر النادي الفيصلي، لبحث آخر المستجدات بشأن ما يحصل، في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد المحلي للعبة عقد هيئته التنفيذية اجتماعا برئاسة الأمير علي بن الحسين وبحضور كافة كوادره لمناقشة الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية خلال السنوات الخمس القادمة (2023 - 2028).
وكانت مجالس إدارات الأندية الأردنية قد طالبت من الاتحاد الأردني لكرة القدم دعم الأندية قبل انطلاق الموسم، بدفع 200 ألف دينار (نحو 280 ألف دولار) لكل ناد مشارك في المنافسات المحلية.
ولم ينجح الاتحاد الأردني لكرة القدم في تأمين أي شركة راعية لدوري المحترفين.
ويتصدر الحسين إربد جدول ترتيب الدوري الأردني وحصد 12 نقطة من 4 مباريات مقابل 10 نقاط للوحدات و9 للفيصلي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.