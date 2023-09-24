الأندية الأردنية تقرر استئناف مباريات الدوري الأردني

وكان اجتماع اليوم الأحد للأندية الأردنية في مقر النادي الفيصلي، لبحث آخر المستجدات بشأن ما يحصل، في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد المحلي للعبة عقد هيئته التنفيذية اجتماعا برئاسة الأمير علي بن الحسين وبحضور كافة كوادره لمناقشة الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية خلال السنوات الخمس القادمة (2023 - 2028).

وكانت مجالس إدارات الأندية الأردنية قد طالبت من الاتحاد الأردني لكرة القدم دعم الأندية قبل انطلاق الموسم، بدفع 200 ألف دينار (نحو 280 ألف دولار) لكل ناد مشارك في المنافسات المحلية.

ولم ينجح الاتحاد الأردني لكرة القدم في تأمين أي شركة راعية لدوري المحترفين.

ويتصدر الحسين إربد جدول ترتيب الدوري الأردني وحصد 12 نقطة من 4 مباريات مقابل 10 نقاط للوحدات و9 للفيصلي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.