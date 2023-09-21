أندية الدوري الأردني تعلن تعليق مشاركتها في المسابقة

أعلنت أندية الدوري الأردني، اليوم الخميس، تعليق مشاركتها في المسابقة، وعدم لعب الجولة الخامسة.

وجاء قرار الأندية بعدم اللعب بسبب رفض الاتحاد الأردني لكرة القدم تأمين دعم مالي وعدم وجود رعاية للدوري هذا الموسم.

وكان من المقرر أن يلعب الرمثا مع سحاب، اليوم الخميس، لكن لاعبي الفريقين لم يحضروا.