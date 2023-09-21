أندية الدوري الأردني تعلن تعليق مشاركتها في المسابقة
أعلنت أندية الدوري الأردني، اليوم الخميس، تعليق مشاركتها في المسابقة، وعدم لعب الجولة الخامسة.
وجاء قرار الأندية بعدم اللعب بسبب رفض الاتحاد الأردني لكرة القدم تأمين دعم مالي وعدم وجود رعاية للدوري هذا الموسم.
وكان من المقرر أن يلعب الرمثا مع سحاب، اليوم الخميس، لكن لاعبي الفريقين لم يحضروا.
وحضر حكام المباراة للملعب وأطلق حكم المباراة صافرة البداية بعد انتظار لدقائق.
وكانت مجالس إدارات الأندية الأردنية قد طالبت من الاتحاد الأردني لكرة القدم بدعم الأندية قبل انطلاق الموسم، بدفع 200 ألف دينار (نحو 280 ألف دولار) لكل ناد مشارك في المنافسات المحلية.
ولم ينجح الاتحاد الأردني لكرة القدم في تأمين أي شركة راعية لدوري المحترفين.
ويتصدر الحسين إربد جدول ترتيب الدوري الأردني وحصد 12 نقطة من 4 مباريات مقابل 10 نقاط للوحدات و9 للفيصلي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.