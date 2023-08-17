من هو الياباني واتارو إندو القريب من الانتقال إلى ليفربول؟

وأكد رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس"، أن التعاقد مع واتارو إندو سيكلف ليفربول 18 مليون يورو، وأكد تجاوز اللاعب الفحوصات الطبية، بعد الموافقة على الشروط الشخصية.

ويبلغ إندو من العمر 30 عاما، وانضم لشتوتغارت أول مرة في صيف 2019 بنظام الإعارة من سينت ترويدنس البلجيكي، قبل أن ينتقل بنظام دائم في 2020.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن إندو يجيد اللعب في خط الوسط الدفاعي، وقلب الدفاع، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 6.5 مليون يورو.

وينتهي عقد إندو مع شتوتغارت في يونيو 2024، علما أنه لعب مع النادي الألماني 133 مباراة سجل فيها 15 هدفا وصنع 12.