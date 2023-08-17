من هو الياباني واتارو إندو القريب من الانتقال إلى ليفربول؟
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن ليفربول يعمل على التعاقد مع لاعب الوسط الياباني واتارو إندو من شتوتغارت.
وكتب رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، عبر حسابه في موقع "تويتر": "قدم ليفربول عرضًا رسميًا للتعاقد مع لاعب خط الوسط الياباني واتارو إندو".
وأضاف: "المفاوضات مستمرة مع شتوتغارت. اللاعب يريد الانتقال لأنها أكبر فرصة في مسيرته".
وأكد رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس"، أن التعاقد مع واتارو إندو سيكلف ليفربول 18 مليون يورو، وأكد تجاوز اللاعب الفحوصات الطبية، بعد الموافقة على الشروط الشخصية.
ويبلغ إندو من العمر 30 عاما، وانضم لشتوتغارت أول مرة في صيف 2019 بنظام الإعارة من سينت ترويدنس البلجيكي، قبل أن ينتقل بنظام دائم في 2020.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن إندو يجيد اللعب في خط الوسط الدفاعي، وقلب الدفاع، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 6.5 مليون يورو.
وينتهي عقد إندو مع شتوتغارت في يونيو 2024، علما أنه لعب مع النادي الألماني 133 مباراة سجل فيها 15 هدفا وصنع 12.
وسبق أن لعب إندو مع شونان بيلمير الياباني ولعب معه 167 مباراة سجل فيها 24 هدفا وصنع 7، كما سجل 6 أهداف وصنع 7 في 108 مباريات مع أوراوا ريدز الياباني.
ومع سينت ترويدنس لعب إندو 31 مباراة سجل فيها هدفين وصنع 2، كما سجل هدفين في 50 مباراة مع منتخب اليابان الأول، وهو قائد المنتخب في بلاده.
وحاول ليفربول التعاقد مع لاعب الوسط موسيس كايسيدو من برايتون لكن اللاعب الإكوادوري فضّل الانتقال إلى تشيلسي.
كما ذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية أن روميو لافيا، لاعب وسط ساوثهامبتون، يفضل الانتقال إلى تشليسي وليس ليفربول.
وتعاقد ليفربول مع أليكسيس ماك أليستر من برايتون، ودومينيك سوبوسلاي من لايبزيغ، لكنه يريد تعزيز مركز خط الوسط بعد رحيل فابينيو وجوردان هندرسون وأليكس أوكسليد تشامبرلين.