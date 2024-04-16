يعتزل بنهاية الموسم.. أسطورة برشلونة قد يخلف تشافي
كشفت صحيفة "سبورت" أن أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة السابق ونجم نادي الإمارات الحالي، قد يدخل عالم التدريب بنهاية الموسم الجاري.
إنييستا هو صاحب هدف تتويج إسبانيا بكأس العالم 2010 أمام هولندا في النهائي، كما فاز معها بيورو 2008 و2012.
ومع برشلونة حقق النجم الإسباني عدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.
وينشط إنييستا في مركز خط الوسط مع نادي الإمارات الإماراتي منذ العام الماضي.
وقارنت صحيفة "سبورت" بين مسيرة إنييستا والنجم تشابي ألونسو، نجم ريال مدريد السابق، الذي حقق إنجازا تاريخيا بتتويجه كمدرب مع باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني الأول في تاريخ النادي.
وقالت الصحيفة في تقريرها: "إنييستا أحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم الإسبانية، قد يكون أحد أولئك الذين سيبدأون قريبًا مغامرة جديدة كمدرب، على الرغم من أنه لم يعتزل بعد، وبعد مغادرته برشلونة في عام 2018، واصل لاعب وسط الملعب الموهوب، اللعب لمدة 5 سنوات مع فيسيل كوبي الياباني، ثم حاليا في الدوري الإماراتي".
وأوضح التقرير: "يشير البعض إلى أن إنييستا، البالغ من العمر 39 عامًا، يمتلك كل ما يلزم ليصبح مدربًا ناجحًا، إذ يتمتع بشخصية هادئة وقيادية، ولديه فهم عميق للعبة، وخبرة واسعة في اللعب على أعلى مستوى، ومع ذلك، لم يصدر النجم الكبير أي تصريحات رسمية حول خططه المستقبلية، حيث لا يزال يركز على مسيرته كلاعب، ويستمتع بتجربته في نادي الإمارات".
ويعتمد استمرار مشوار إنييستا في الدوري الإماراتي على بقاء فريقه في دوري الدرجة الأولى، إذ لديه خيار تمديد عقده لعام آخر.
وربط التقرير إنييستا بإمكانية خلافة تشافي هيرنانديز في تدريب برشلونة، حيث أعلن رحيله عن البلوغرانا بنهاية الموسم الجاري، رغم رغبة رئيس النادي خوان لابورتا استمراره.
تحدث تشافي في وقت سابق للصحفيين عن إمكانية تراجعه عن قراره، قائلا: "قلت للإدارة إنني ممتن جدا وتوجد علاقة جيدة وصداقة وثقة، لا يوجد تغيير في رأيي بشأن الرحيل".
ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة ويبتعد بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.