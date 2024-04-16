يعتزل بنهاية الموسم.. أسطورة برشلونة قد يخلف تشافي

وقارنت صحيفة "سبورت" بين مسيرة إنييستا والنجم تشابي ألونسو، نجم ريال مدريد السابق، الذي حقق إنجازا تاريخيا بتتويجه كمدرب مع باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني الأول في تاريخ النادي.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "إنييستا أحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم الإسبانية، قد يكون أحد أولئك الذين سيبدأون قريبًا مغامرة جديدة كمدرب، على الرغم من أنه لم يعتزل بعد، وبعد مغادرته برشلونة في عام 2018، واصل لاعب وسط الملعب الموهوب، اللعب لمدة 5 سنوات مع فيسيل كوبي الياباني، ثم حاليا في الدوري الإماراتي".

وأوضح التقرير: "يشير البعض إلى أن إنييستا، البالغ من العمر 39 عامًا، يمتلك كل ما يلزم ليصبح مدربًا ناجحًا، إذ يتمتع بشخصية هادئة وقيادية، ولديه فهم عميق للعبة، وخبرة واسعة في اللعب على أعلى مستوى، ومع ذلك، لم يصدر النجم الكبير أي تصريحات رسمية حول خططه المستقبلية، حيث لا يزال يركز على مسيرته كلاعب، ويستمتع بتجربته في نادي الإمارات".