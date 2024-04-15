تشافي: برشلونة سيخوض حربا كبيرة أمام باريس سان جيرمان

قال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، اليوم الإثنين، إن البلوغرانا جاهز لـ"المعركة" أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة منافسه باريس سان جيرمان، غدا الثلاثاء، في إياب ربع النهائي. وقد فاز برشلونة 3/2 على أرض باريس سان جيرمان.

وأضاف تشافي أن لاعبيه مستعدون للمعاناة من أجل التأهل، لكنه أكد أن فريقه بحاجة للأداء دون أخطاء تقريبا للوصول إلى نصف النهائي لأول مرة منذ خمس سنوات.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: "ستكون حرب كرة قدم كبيرة، نريد انتزاع الكرة من باريس سان جيرمان والفوز في المباراة، نأمل أن نكون في أفضل حالاتنا، سيتطلب ذلك الكثير منا".

وأضاف مدرب برشلونة: "سعيد بأن نكون حيث نحن، وفخور بأن نكون حيث نحن، أعتقد أنها لحظة جيدة وأنا متحمس، نشعر بذلك بالفعل".