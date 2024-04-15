تشافي: برشلونة سيخوض حربا كبيرة أمام باريس سان جيرمان
قال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، اليوم الإثنين، إن البلوغرانا جاهز لـ"المعركة" أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف برشلونة منافسه باريس سان جيرمان، غدا الثلاثاء، في إياب ربع النهائي. وقد فاز برشلونة 3/2 على أرض باريس سان جيرمان.
وأضاف تشافي أن لاعبيه مستعدون للمعاناة من أجل التأهل، لكنه أكد أن فريقه بحاجة للأداء دون أخطاء تقريبا للوصول إلى نصف النهائي لأول مرة منذ خمس سنوات.
وقال تشافي في مؤتمر صحفي: "ستكون حرب كرة قدم كبيرة، نريد انتزاع الكرة من باريس سان جيرمان والفوز في المباراة، نأمل أن نكون في أفضل حالاتنا، سيتطلب ذلك الكثير منا".
وأضاف مدرب برشلونة: "سعيد بأن نكون حيث نحن، وفخور بأن نكون حيث نحن، أعتقد أنها لحظة جيدة وأنا متحمس، نشعر بذلك بالفعل".
وأتم: "علينا التحكم في عواطفنا ومزاجنا، نريد السيطرة على الكرة وإظهار أفضل أداء لنا وشخصية للفريق".
وختم تشافي: "نحتاج إلى أن تكون صحيات جماهيرنا عالية؛ لأن باريس سان جيرمان سيجعلنا نعاني، ليس هناك شك في ذلك، وعلينا أن نكون فريقا قويا ونؤدي كفريق".
وفوز برشلونة على باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب هو الأول للنادي الكتالوني في مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا منذ أربع سنوات.
ولم يخسر برشلونة في مختلف المسابقات منذ خسارته 3/5 على أرضه أمام فياريال في الدوري الإسباني، في يناير الماضي.
كما كان فوز برشلونة على باريس سان جيرمان السادس على التوالي للنادي الكتالوني في كافة المسابقات، ولم يخسر برشلونة في 13 مباراة رسمية.
ونجح برشلونة في إنهاء مسيرة باريس سان جيرمان التي استمرت 27 مباراة دون خسارة.
وسبق أن تواجه برشلونة وباريس سان جيرمان 14 مرة، فاز برشلونة ست مرات، وفاز باريس سان جيرمان أربع مرات، وتعادلا أربع مرات.