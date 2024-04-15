سبب استقبال جمهور برشلونة العدائي لعثمان ديمبلي (فيديو)

استقبلت جماهير برشلونة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان بشكل عدائي اليوم الإثنين.

ونزل لاعبو باريس سان جيرمان في برشلونة، حيث وصل الفريق قبل أن يتجمع في فندق على الشاطئ.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد اُستقبل لاعبو باريس سان جيرمان دون مشاكل وبتصفيق من بعض المشجعين الذين اقتربوا من منطقة اللاعبين مع إجراءات أمنية.

لكن باستثناء عثمان ديمبلي، إذ وجَّه عدد من المشجعين إهانات للاعب بسبب رحيله المثير للجدل عن برشلونة الصيف الماضي.

كما استفز ديمبلي جماهير برشلونة باحتفاله بهدف في مباراة الذهاب رغم أنه لعب للفريق الكتالوني ستة مواسم.