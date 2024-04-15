سبب استقبال جمهور برشلونة العدائي لعثمان ديمبلي (فيديو)
استقبلت جماهير برشلونة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان بشكل عدائي اليوم الإثنين.
ونزل لاعبو باريس سان جيرمان في برشلونة، حيث وصل الفريق قبل أن يتجمع في فندق على الشاطئ.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد اُستقبل لاعبو باريس سان جيرمان دون مشاكل وبتصفيق من بعض المشجعين الذين اقتربوا من منطقة اللاعبين مع إجراءات أمنية.
لكن باستثناء عثمان ديمبلي، إذ وجَّه عدد من المشجعين إهانات للاعب بسبب رحيله المثير للجدل عن برشلونة الصيف الماضي.
كما استفز ديمبلي جماهير برشلونة باحتفاله بهدف في مباراة الذهاب رغم أنه لعب للفريق الكتالوني ستة مواسم.
وانتقل ديمبلي من بروسيا دورتموند إلى برشلونة صيف عام 2017 في صفقة كلفت النادي الكتالوني 135 مليون يورو لكنه لم يقدم ما كان منتظرًا منه بسبب الإصابات.
وفاجأ ديمبلي برشلونة بالمغادرة إلى باريس سان جيرمان صيف العام الماضي مقابل 50 مليون يورو مستغلًّا تبقي عام واحد على نهاية عقده مع البلوغرانا.
وسجل ديمبلي مع برشلونة 40 هدفًا وصنع 43 في 185 مباراة، علمًا أنه سجل هدفين وصنع 13 في 35 مباراة مع باريس سان جيرمان.
وفاز برشلونة 3/2 على باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس والمتأهل من هذه المواجهة سيلعب في نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند.
وفي مباراة الإياب يستعيد باريس سان جيرمان جهود الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي الذي غاب بسبب تراكم البطاقات، والمدافع نوردي موكيلي الذي غاب عن الذهاب بسبب ارتجاج في المخ وسيكونان تحت تصرف لويس إنريكي.