تين هاغ يثير أزمة جديدة في مانشستر يونايتد ويتخذ هذا القرار

أصبح الوضع داخل مانشستر يونايتد أسوأ مما توقعه مالكو النادي، بحسب ما أوردته تقارير إخبارية إنجليزية، بعد تدهور النتائج بشكل لم يعرفه فريق الشياطين الحمر على الإطلاق.

وقبل أربع جولات على نهاية سباق البريمرليغ، يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 53 نقطة وبفارق 7 نقاط كاملة عن توتنهام (أول متأهل لمسابقة أوروبية).

وخلال المباراة الأخيرة لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي، كان فريق الشياطين الحمر على وشك مغادرة السباق أمام كوفنتري سيتي؛ ما زاد في تضييق طوق الانتقادات اللاذعة الموجهة للمدرب الهولندي إريك تين هاغ.