تين هاغ يثير أزمة جديدة في مانشستر يونايتد ويتخذ هذا القرار
أصبح الوضع داخل مانشستر يونايتد أسوأ مما توقعه مالكو النادي، بحسب ما أوردته تقارير إخبارية إنجليزية، بعد تدهور النتائج بشكل لم يعرفه فريق الشياطين الحمر على الإطلاق.
وقبل أربع جولات على نهاية سباق البريمرليغ، يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 53 نقطة وبفارق 7 نقاط كاملة عن توتنهام (أول متأهل لمسابقة أوروبية).
وخلال المباراة الأخيرة لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي، كان فريق الشياطين الحمر على وشك مغادرة السباق أمام كوفنتري سيتي؛ ما زاد في تضييق طوق الانتقادات اللاذعة الموجهة للمدرب الهولندي إريك تين هاغ.
ووفقا لما نقلته وسائل إعلام إنجليزية، فإن المدرب الهولندي أظهر رد الفعل مباشرة، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الجولة 35 من الدوري أمام بيرنلي، السبت، على ملعب أولترافورد، ولم يترك الانتقادات اللاذعة الموجهة له تمر مرور الكرام؛ إذ رفض الإجابة على أسئلة 3 صحفيين ينتمون لوسائل إعلام هاجمته بحدة في الموسم الجاري.
ورفض إريك تين هاغ الإجابة عن الأسئلة التي طرحتها صحف "الصن" The Sun و"ميرور" The Mirror و "مساء مانشستر" Manchester Evening News، بحجة أنها كانت الأكثر حدة معه وتدخلت حتى في مهاجمة طريقة لعب الفريق في الأسابيع الماضية، فيما اعتبر تين هاغ أنها تشن ضده حملة شعواء ومن دون أدلة منذ انطلاق الموسم.
وسيكون مدرب الشياطين الحمر، غدا السبت، أمام امتحان جديد على ملعب أولد ترافورد لإنقاذ الموسم واستعادة أمل ضئيل في خوض مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد أن أصبح من الصعب جدا المشاركة في دوري الأبطال.