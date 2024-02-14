غاياردو يكشف موعد عودة بنزيما لتشكيلة الاتحاد

وغاب الفرنسي بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية عام 2022، عن الاتحاد قبل أن يعلن الفريق عودته "لمواصلة برنامجه التدريبي الخاص".

ولم يشارك بنزيما (36 عاما) في فوز الاتحاد على الطائي، في مباراة مؤجلة من الدوري السعودي، والفيصلي في كأس الملك، مطلع الشهر الحالي.

وقال غاياردو، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "بنزيما يتدرب بشكل جيد وسيعود للمشاركة عند جاهزيته".

وأضاف: "أعتقد أنه سيصل لكامل جاهزيته وسيعود للمشاركة الأسبوع المقبل".