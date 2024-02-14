غاياردو يكشف موعد عودة بنزيما لتشكيلة الاتحاد
كشف مارسيلو غاياردو، مدرب نادي الاتحاد، موعد عودة كريم بنزيما للمشاركة مع بطل السعودية، مؤكدًا أنه سيكون خلال أسبوع، وذلك قبل مواجهة نافباهور ممثل أوزبكستان في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، غدا الخميس.
وغاب الفرنسي بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية عام 2022، عن الاتحاد قبل أن يعلن الفريق عودته "لمواصلة برنامجه التدريبي الخاص".
ولم يشارك بنزيما (36 عاما) في فوز الاتحاد على الطائي، في مباراة مؤجلة من الدوري السعودي، والفيصلي في كأس الملك، مطلع الشهر الحالي.
وقال غاياردو، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "بنزيما يتدرب بشكل جيد وسيعود للمشاركة عند جاهزيته".
وأضاف: "أعتقد أنه سيصل لكامل جاهزيته وسيعود للمشاركة الأسبوع المقبل".
وتصدر الاتحاد، بطل آسيا عامي 2004 و2005، المجموعة الثالثة وله 15 نقطة، وسيحل ضيفا على نافباهور الذي تأهل ضمن أفضل فرق حلت في المركز الثاني لدور المجموعات لمنافسات الغرب.
وتابع غاياردو: "اكتملت الصفوف بعد عودة اللاعبين من المشاركة مع السعودية في كأس آسيا والصفقات الجديدة، كما أننا حظينا بالثقة بعد الفوز في المباراتين الماضيتين".
وكان نافباهور قد خسر من ضيفه الهلال، رغم تعادله في السعودية بافتتاح دور المجموعات.
وقال المدرب الأرجنتيني: "عملنا على تجهيز الفريق بشكل مناسب لمباراة الذهاب، وسنلعب أمام فريق قوي وهدفنا الفوز في جميع المباريات".