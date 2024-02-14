موعد عودة كريم بنزيما للمشاركة في مباريات نادي الاتحاد

كشفت صحيفة "عكاظ" عن الموعد المتوقع الذي حدده مارسيلو غاياردو، مدرب نادي الاتحاد السعودي، لعودة الفرنسي كريم بنزيما للمشاركة مع "العميد"، بعد الأزمة التي شهدتها الفترة الماضية وأدت لاستبعاده.

وكان مدرب الاتحاد، استبعد بنزيما من مواجهة نافباخور الأوزبكي، المقرر إقامتها، غدًا الخميس، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء استبعاد بنزيما لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية، بعدما غاب عن معسكر دبي، ومباراتي الفيصلي والطائي لاحقًا، بسبب أزمته مع غاياردو.