موعد عودة كريم بنزيما للمشاركة في مباريات نادي الاتحاد
كشفت صحيفة "عكاظ" عن الموعد المتوقع الذي حدده مارسيلو غاياردو، مدرب نادي الاتحاد السعودي، لعودة الفرنسي كريم بنزيما للمشاركة مع "العميد"، بعد الأزمة التي شهدتها الفترة الماضية وأدت لاستبعاده.
وكان مدرب الاتحاد، استبعد بنزيما من مواجهة نافباخور الأوزبكي، المقرر إقامتها، غدًا الخميس، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
وجاء استبعاد بنزيما لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية، بعدما غاب عن معسكر دبي، ومباراتي الفيصلي والطائي لاحقًا، بسبب أزمته مع غاياردو.
ووفقًا لِما أوضحته "عكاظ" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، "فقد تقررت عودة قائد فريق الاتحاد كريم بنزيما للمشاركة في المباريات مع العميد بدءًا من مواجهة نادي الرياض التي ستقام الأحد المقبل، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين".
وأضاف التقرير: "إذ فضَّل المدرب غاياردو اكتمال جاهزية المهاجم الفرنسي، وعدم تواجده ضمن قائمة النمور في مواجهة نافباخور الأوزبكي التي ستقام الخميس، بطشقند، ضمن مباريات ذهاب ثمن النهائي في دوري أبطال آسيا".
يذكر أن بنزيما شارك مع الاتحاد هذا الموسم، في 20 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.