فيرمينو مهاجم ليفربول يستعد لوداع عاطفي في أنفيلد

يتوقع روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول أن تكون مباراته الأخيرة على ملعب أنفيلد عاطفية ومؤثرة، وقال اللاعب البرازيلي إنه يستعد لفيضان من الدموع قبل مغادرة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد ثماني سنوات مليئة بالألقاب.

وفاز فيرمينو، الذي سجل 109 أهداف مع ليفربول منذ انتقاله من هوفنهايم في 2015، بكل الألقاب الكبرى مع النادي الإنجليزي بما في ذلك الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وينتهي عقد اللاعب البالغ عمره 31 عاما بنهاية الموسم، وأكد مدرب ليفربول يورغن كلوب أنه أحد أربعة لاعبين سيغادرون في نهاية الموسم إلى جانب جيمس ميلنر ونابي كيتا وأليكس أوكسليد- تشامبرلين.