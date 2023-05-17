ليفربول يعلن رسميا رحيل الرباعي فيرمينو وكيتا جيمس ميلنر وأوكسليد تشامبرلين
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رحيل الرباعي روبرتو فيرمينو، ونابي كيتا، وجيمس ميلنر، وأليكس أوكسليد تشامبرلين النادي عند انتهاء عقودهم هذا الصيف.
وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميا قال فيه، إن الرباعي سيبدأ كتابة فصول جديدة، كل في مسيرته المهنية بعد انتهاء موسم 2022-23، بعد رحيلهم عن الريدز الصيف الجاري.
وستكون مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، يوم السبت، هي آخر مباراة للريدز على أرضه في الموسم، وسيتم تقديم شكر خاص للرباعي في آنفيلد، مع المزيد من الإشادة عبر المنصات الرقمية للنادي بعد نهاية الموسم.
واختتم ليفربول بيانه عن رحيل الرباعي قائلا: "سيغادر اللاعبون الأربعة مع امتناننا وتقديرنا للمساهمة التي قدموها.. كما نتمنى لروبرتو، نابي، جيمس، أليكس وعائلاتهم الأفضل للمستقبل".
ولعب الأربعة دورا بارزا في فوز فريق يورغن كلوب بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر UEFA وكأس العالم للأندية FIFA في 2019، قبل أن يكونو ضمن نواة أول فريق لليفربول يفوز بلقب الدوري بعد غياب لمدة 30 عامًا، حيث حصدوا 99 نقطة في موسم 2019-20.
كما حصد الرباعي أيضًا لقبين آخرين هما كأس كاراباو، وكأس الإمارات لكرة القدم في ويمبلي.
ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".
ويواصل ليفربول المنافسة على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، مع أندية نيوكاسل يونايتد، مانشستر يونايتد وبرايتون.
ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 65 نقطة.