ليفربول يعلن رسميا رحيل الرباعي فيرمينو وكيتا جيمس ميلنر وأوكسليد تشامبرلين

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميا قال فيه، إن الرباعي سيبدأ كتابة فصول جديدة، كل في مسيرته المهنية بعد انتهاء موسم 2022-23، بعد رحيلهم عن الريدز الصيف الجاري.

وستكون مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، يوم السبت، هي آخر مباراة للريدز على أرضه في الموسم، وسيتم تقديم شكر خاص للرباعي في آنفيلد، مع المزيد من الإشادة عبر المنصات الرقمية للنادي بعد نهاية الموسم.

واختتم ليفربول بيانه عن رحيل الرباعي قائلا: "سيغادر اللاعبون الأربعة مع امتناننا وتقديرنا للمساهمة التي قدموها.. كما نتمنى لروبرتو، نابي، جيمس، أليكس وعائلاتهم الأفضل للمستقبل".