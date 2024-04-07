قبل مواجهة برشلونة.. باريس سان جيرمان يتعادل مع كليرمو

سجل غونزالو راموس هدفًا متأخرًا أنقذ باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم من الهزيمة على ملعبه أمام كليرمو، صاحب المركز الأخير، إذ تعادل معه 1-1، اليوم السبت.

وأنهى كليرمو الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله حبيب كيتا في الدقيقة 32 إثر هفوة دفاعية من سان جيرمان.

وفي الشوط الثاني، كان سان جيرمان الأفضل وقد شارك كيليان مبابي من مقعد البدلاء ليمرر كرة إلى راموس الذي سجل منها هدف التعادل قبل 5 دقائق من نهاية المباراة، لكن الفريق لم ينجح في حسم المباراة لصالحه.