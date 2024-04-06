نجم باريس سان جيرمان يتخلص من "لعنة" لازمته في برشلونة

ساهم الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال الموسم الجاري في بلوغ فريقه باريس سان جيرمان الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وتصدره الدوري الفرنسي الممتاز بجانب التأهل للمباراة النهائية لكأس فرنسا، ليتخلص بذلك من لعنة الإصابات التي لاحقته أثناء تجربته في برشلونة الإسباني.

ولعب ديمبيلي خلال الموسم الحالي 34 مباراة مع باريس سان جيرمان في كل المسابقات، موزعة على 23 مباراة في مسابقة "الليغ1" الفرنسية و7 في دوري الأبطال و3 في كأس فرنسا وواحدة في كأس الأبطال، كما سجل هدفا واحدا وساهم في صناعة 10 أهداف كاملة.

وخلافا لمشواره مع برشلونة بين عامي 2017 و2023، استعاد ديمبيلي في موسم 2023 ـ 2024 استقراره وانتظام مشاركاته وذلك بعد أن تخلص من كابوس الإصابات التي لاحقته طويلا عقب انتقاله في 2017 من دورتموند الألماني نحو برشلونة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية (MARCA) إن ديمبلي نسي الإصابات تمامًا منذ خروجه من برشلونة في الصائفة الماضية.

و انضم ديمبيلي (27 عاما) لصفوف برشلونة في 2017 ولكنه تعرض للكثير من الإصابات التي حدت بشكل واضح من مشاركته مع الفريق الكاتالوني خصوصا في موسم 2019 ـ 2020 عندما خاض 5 مباريات فقط طيلة الموسم قبل أن يستعيد ظهوره بشكل طبيعي بين 2021 و2023.

وفي أغسطس 2023 انتقل ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى يونيو 2028.