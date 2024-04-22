فودين يصدم دي بروين وينصف كريستيانو رونالدو
وجه فيل فودين، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صدمة إلى جماهير فريقه، وزملائه بعد كشفه عن التشكيل التاريخي للدوري الإنجليزي، وفق رأيه.
فودين أجرى حوارًا مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وتم سؤاله عن اختياراته الخاصة بالتشكيل التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز، ليختار كريستيانو رونالدو نجم الغريم الأزلي السابق مانشستر يونايتد في التشكيل التاريخي.
ولم تكن هذه هي الصدمة الوحيدة لجماهير السيتي بسبب اختيارات فودين، حيث كانت الصدمة الثانية هي عدم اختيار زميله البلجيكي كيفن دي بروين، كونه اختار ديفيد سيلفا، بدلا منه.
فودين لم يختر من التشكيلة الحالية لمانشستر يونايتد سوى زميليه الحاليين إيدرسون وكايل ووكر، بالإضافة إلى قائد الفريق السابق فينسنت كومباني، والهداف التاريخي للنادي سيرجيو أغويرو.
وفيما يلي تشكيلة فودين:
حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.
الدفاع: أشلي كول - فان دايك - فينسنت كومباني - كايل ووكر.
الوسط: كريستيانو رونالدو - ديفيد سيلفا - باتريك فييرا - تييري هنري.
الهجوم: واين روني - سيرجيو أغويرو.