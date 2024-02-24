بوكيتينو يحذر الحكام من الانحياز لليفربول بسبب كلوب
دعا المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتشيلسي، الحكام إلى اتخاذ قرارات منصفة خلال نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ليفربول على ملعب ويمبلي، غدا الأحد.
وحذّر بوكيتينو الحكام من تأثر مشاعرهم برحيل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن متصدر الدوري الإنجليزي، نهاية الموسم الحالي.
وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن مطالبات فريقه باحتساب ركلتي جزاء خلال خسارته 1/4 على ملعب أنفيلد في الدوري الممتاز، الشهر الماضي، رُفضت من دون وجه حق.
وقال بوكيتينو: "ما نود التأكد منه هو أننا ذاهبون للتنافس، وسنكون منصفين في كل قرار يُتخذ".
وأضاف: "أعتقد أنه لم يُتخذ قرار مهم واحد لصالحنا عندما لعبنا ضد ليفربول على ملعبه، لم يتم احتساب ركلتي جزاء، وإذا كانت المواجهة بنسبة 50 إلى 50 دائما ما كانت تنتهي لصالح الفريق الذي يرتدي اللون الآخر، وهو الأحمر، أريد معاملتي بإنصاف".
ولا يرغب بوكيتينو أن تكون المشاعر والضغوط المحيطة بموسم وداع كلوب عاملا مؤثرا في اللعب، ويأمل أن يتعامل الحكم كريس كافانا مع التحديات في ملعب ويمبلي من دون التحيز لليفربول.
وتابع قائلا: "إنه أمر جميل، ليفربول فريق رائع وأنا أحب كلوب، إنه موسمه الأخير هنا وسيتنافس الفريقان بالطريقة نفسها".
وأتم: "لكن بعد تجربتي الأخيرة باللعب هناك، ما أريده في ويمبلي هو التوجه إلى الملعب من دون الشعور بالضغط، بل خوض مباراة بالمستوى نفسه، وأن يفوز الفريق الأفضل. لكن من دون الشعور بالضغط من الناس حولي".
وحُرم بوكيتينو من الفرصة التي أتيحت له من قبل للفوز بأحد الألقاب الإنجليزية خلال فترة تدريبه توتنهام هوتسبير، بعد خسارته في نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي في 2015.
ويتطلع ليفربول إلى تعزيز رقمه القياسي بالفوز بكأس الرابطة للمرة العاشرة، بينما يأمل تشيلسي إعادة الإثارة لموسمه المتذبذب بإحراز لقب الكأس للمرة السادسة.