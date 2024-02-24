بوكيتينو يحذر الحكام من الانحياز لليفربول بسبب كلوب

دعا المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتشيلسي، الحكام إلى اتخاذ قرارات منصفة خلال نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ليفربول على ملعب ويمبلي، غدا الأحد.

وحذّر بوكيتينو الحكام من تأثر مشاعرهم برحيل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن متصدر الدوري الإنجليزي، نهاية الموسم الحالي.

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن مطالبات فريقه باحتساب ركلتي جزاء خلال خسارته 1/4 على ملعب أنفيلد في الدوري الممتاز، الشهر الماضي، رُفضت من دون وجه حق.

وقال بوكيتينو: "ما نود التأكد منه هو أننا ذاهبون للتنافس، وسنكون منصفين في كل قرار يُتخذ".

وأضاف: "أعتقد أنه لم يُتخذ قرار مهم واحد لصالحنا عندما لعبنا ضد ليفربول على ملعبه، لم يتم احتساب ركلتي جزاء، وإذا كانت المواجهة بنسبة 50 إلى 50 دائما ما كانت تنتهي لصالح الفريق الذي يرتدي اللون الآخر، وهو الأحمر، أريد معاملتي بإنصاف".