شكوك حول مشاركة محمد صلاح أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يأمل بيب ليندرز مساعد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن يكون محمد صلاح جاهزا لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، يوم الأحد، لكنه قال إن مشاركته تظل محل شك.

وغاب صلاح والمهاجم الأوروغواياني داروين نونيز أمام لوتون تاون، يوم الأربعاء الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن شاركا مع ليفربول أمام برينتفورد يوم السبت الماضي.

وقال ليندرز في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "علينا حقا أن نرى ما سيحدث مع دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز ومحمد صلاح، لا يزال أمامنا يومان، ثم سنتحقق من إمكانية وجودهم هناك، سيكون ذلك عظيما بصراحة".