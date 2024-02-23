شكوك حول مشاركة محمد صلاح أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
يأمل بيب ليندرز مساعد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن يكون محمد صلاح جاهزا لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، يوم الأحد، لكنه قال إن مشاركته تظل محل شك.
وغاب صلاح والمهاجم الأوروغواياني داروين نونيز أمام لوتون تاون، يوم الأربعاء الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن شاركا مع ليفربول أمام برينتفورد يوم السبت الماضي.
وقال ليندرز في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "علينا حقا أن نرى ما سيحدث مع دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز ومحمد صلاح، لا يزال أمامنا يومان، ثم سنتحقق من إمكانية وجودهم هناك، سيكون ذلك عظيما بصراحة".
وأضاف ليندرز أن ليفربول سيدخل المباراة النهائية مع وجود كثير من الإصابات بين لاعبيه الأساسيين.
وقال ليندرز: "كورتيس جونز يعاني من التواء في عضلة بكاحله وسيغيب حتى فترة التوقف الدولي".
وتابع مساعد كلوب: "ترينت ألكسندر-أرنولد لديه إصابة في الرباط الجانبي وسيغيب حتى ما بعد التوقف، ديوغو غوتا يعاني من قطع في الرباط الأوسط (في الركبة) وسيستمر غيابه لما بعد التوقف الدولي، لكن بعد التوقف هنا تعني أننا لا نعلم بالتأكيد مدة الغياب".
وقال الهولندي إن ليفربول صنع "فرقا جديدة في موسم واحد" للتعامل مع أزمة الإصابات في صفوفه.
وأضاف: "في هولندا نقول إن كل مشكلة لها إيجابيات، لدينا عدد من الإصابات ولذلك نستخدم اللاعبين الشبان، لاعبين لا يشاركون في خمس مباريات على التوالي لكنهم قادرون على الظهور، وهذا رائع حقا".
وتفوق ليفربول 4/1 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الشهر الماضي، لكن ليندرز قال إن البلوز تطور كثيرا منذ ذلك الحين.
وقال مساعد كلوب: "أعتقد أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي وجد أخيرا تشكيلته الأساسية".
وأوضح: "لديهم سرعة في الخط الأمامي وحين يخرجون من ضغطنا المعاكس؛ لذلك نحتاج إلى كل خطوطنا للدفاع أمامهم".
وسجل محمد صلاح 19 هدفا وصنع 10 في 28 مباراة مع ليفربول هذا الموسم.