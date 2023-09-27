"سبورت" بعد تعادل برشلونة ومايوركا: ضغط ريال مدريد على الحكام بدأ يؤتي ثماره

تصريحات تشافي

وكان تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، أبدى غضبه من الأخطاء الدفاعية التي كلفته التعادل مع مايوركا.

وقال تشافي، خلال تصريحات عقب المباراة: "المشكلة هي أننا تأخرنا في النتيجة بسبب خطأ منا. عندما كنا في أفضل حال، وتم تسجيل الهدف الثاني في شباكنا.. هذه أخطاء غير مقبولة منا ولا يجب أن تحدث".

وبسؤاله عن رأيه في عدم احتساب ركلة جزاء للامين يامال، أجاب: "لاعب مايوركا لم يلمس الكرة في أي لحظة. يجب أن نرى إذا كان هناك أي تلامس. الحكم تحدث إلى تقنية الفيديو ولم ير الخطأ. إنه قرار صعب للحكم".

وبهذا التعادل حافظ برشلونة على صدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 17 نقطة، كما رفع ريال مايوركا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس عشر.