"سبورت" بعد تعادل برشلونة ومايوركا: ضغط ريال مدريد على الحكام بدأ يؤتي ثماره
وجهت الصحف الكتالونية أصابع الاتهام إلى مسؤولي ريال مدريد وضغطهم على الحكام، بعد تعادل فريق برشلونة مع نظيره ريال مايوركا، في المواجهة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، مساء الثلاثاء.
وتعادل برشلونة بهدفين لمثلهما في مباراة طالب فيها النادي الكتالوني باحتساب ضربة جزاء لصالح لامين يامال.
وعنونت صحيفة "سبورت" تقريرها بعد المباراة، قائلة: "ضغط ريال مدريد على الحكام يؤتي ثماره"، وذلك في إشارة إلى أن الحكم تغاضى عن احتساب ضربة جزاء للبلوغرانا.
وأضافت الصحيفة: "حالة ركلة جزاء لامين يامال معروفة بأنها تعود لتقدير الحكم في الملعب دون العودة إلى الـVAR، لكن حكم تقنية الـVAR أمس قرر كسر القاعدة وتدخل لإلغاء الركلة على الرغم من أن مدرب ريال مايوركا اعترف أن هنالك احتكاكًا".
وكانت قناة نادي ريال مدريد الرسمية انتقدت تحكيم لقاء الفريق أمام أتلتيكو مدريد بديربي العاصمة، يوم الأحد، بالدوري الإسباني.
وفتحت القناة في وجه حكام مباراة الديربي، مؤكدة أن هناك عدة أخطاء ضخمة ارتكبها الحكم ألبيروخا روخاس وتقنية الفيديو “الفار” في مواجهة أتلتيكو مدريد.
تصريحات تشافي
وكان تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، أبدى غضبه من الأخطاء الدفاعية التي كلفته التعادل مع مايوركا.
وقال تشافي، خلال تصريحات عقب المباراة: "المشكلة هي أننا تأخرنا في النتيجة بسبب خطأ منا. عندما كنا في أفضل حال، وتم تسجيل الهدف الثاني في شباكنا.. هذه أخطاء غير مقبولة منا ولا يجب أن تحدث".
وبسؤاله عن رأيه في عدم احتساب ركلة جزاء للامين يامال، أجاب: "لاعب مايوركا لم يلمس الكرة في أي لحظة. يجب أن نرى إذا كان هناك أي تلامس. الحكم تحدث إلى تقنية الفيديو ولم ير الخطأ. إنه قرار صعب للحكم".
وبهذا التعادل حافظ برشلونة على صدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 17 نقطة، كما رفع ريال مايوركا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس عشر.